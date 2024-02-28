陳茂波向富人開刀　逾500萬人工交16%稅　打工皇帝每年多付200萬

香港經濟不景氣，政府出現連年財赤，為增加稅收，終於向富人「開刀」。財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣佈加薪俸稅稅率的標準稅率，由現時一級制，改為兩級制，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，而超過500萬元的部分則以16%計算。



政府稱奉行「能者多付」，但原來一眾高官中，倘沒有扣減免税總額，只有特首李家超要每年多交約4,200元，但富人中「打工皇帝」霍建寧就要每年多交200萬元。



財政司司長陳茂波今日發表新一份《財政預算案》，提及多項加稅的措施。（盧翊銘攝）

涉1.2萬納稅人 人均多交7.5萬元

陳茂波今日提及多項加稅的措施，包括增加薪俸稅稅率的標準稅率，由現時一級制，改為兩級制，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，而超過500萬元的部分則以16%計算。

他預計，約12,000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元，即平均每人交多75,833元。陳茂波強調，即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

一眾高官中只有特首李家超要每年多交約4,200元。（歐嘉樂攝）

眾高官僅李家超要多交

翻查資料，政策局長年薪為435萬元，三司副司長年薪為436萬元，律政司司長林定國年薪為450萬元，陳茂波的年薪為466萬元，政務司司長陳國基的年薪為482萬元，行政長官李家超的年薪約為542萬元。

若以年薪作入息淨額計算（即未計及個人基本免稅額或其他扣稅安排），只有李家超需要多交稅，他在原來的稅制下要交約81.4萬元，在新制度下要交 81.7萬元，較原來交多約4260元。

至於其他財金界高層，金管局2022年報顯示，總裁余偉文總薪酬達1,031.9萬元，在新制度下僅僅多交約5萬元。證監會行政總裁梁鳳儀去年酬金為871萬元，在新制度下亦只多交近4萬元。

據長和年報顯示，霍建寧一年總酬金為2.04億元，推算要多交近200萬元稅。（資料圖片）

「打工皇帝」霍建寧多交200萬元

本港高官大部分可以倖免，但一眾富人就不得不「能者多付」！據長和（0001）2022年的年報，有「打工皇帝」之稱的霍建寧一年總酬金約2.04億元，若以年薪作入息淨額計算，霍建寧在原來的稅制要交約3,063萬元，現時在新的兩級制度下就要交3,262.2萬元，較原來多交近200萬元。

而長和及長建（1038）主席李澤鉅2022年總酬金約1.06億元，在原來的稅制要交約1,589萬元，現時在新的兩級制度下就要交1,690萬元，較原來多交近101萬元。

再來看新世界（0017）高層，主席鄭家純2023年酬金總額為6,030萬元，鄭志剛酬金為5,280萬元，兩位分別多交在新制度下分別多交約55萬元及50萬元。

另外，九倉（0004）及九置（1997）主席吳天海2022年酬金總額為2,889萬元，在新制度下多交約24萬元。