財政預算案｜向富人開刀　標準稅率改兩級制　500萬元以上交16%稅

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，當中提及多項加稅的措施，當中包括更改現時的薪俸稅的標準稅率至兩級制，向高收入者開刀。他表示，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，而超過500萬元的部分則以16%計算。



陳茂波預計，約12,000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元。他亦重申，即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。



▼財政預算案｜打工仔關注政府「派糖」措施▼



+ 5

12000納稅人受影響 平均每人交多$75833

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，提及多項加稅的措施。他宣布增加薪俸稅稅率的標準稅率，由現時一級制，改為兩級制，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，而超過500萬元的部分則以百分之十六計算。

陳茂波預計，約12,000名納稅人受影響，佔相關納稅人總數的0.6%，政府收入每年增加約9.1億元，即平均每人交多75,833元。他重申即使實施上述標準稅率兩級制，香港的實質稅率仍低於其他先進經濟體。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼

