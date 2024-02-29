美股｜道指收市跌23點　納指挫0.55%

美國周四將公布1月份PCE數據，投資者保持觀望，以推測聯儲局減息時機。美股周三（2月28日）下跌，道指一度跌逾200點，其後跌幅收窄，至收市跌23點。



道指收市報38,949.02點，跌23.39點或0.06%；納指報15,947.74點，跌87.56點或0.55%；標普500指數報5,069.76點，跌8.42點或0.17%。

其中，Intel及Alphabet分別下降1.73%和1.84%。美國最大健保集團UnitedHealth傳遭司法部進行反壟斷調查，股價跌2.95%。Tesla已完成電動跑車Roadstar的生產設計，股價升1.21%

波音遭美國聯邦航空管理局（FAA）指令，須在90天內制定妥善行動方案，以應對系統性品質控制問題，公司股價升2.81%，為升幅最大道指成份股。

美去年第四季GDP終值增長3.2% 低於預期

美國去年第四季國內生產總值（GDP）終值增長3.2%，低於市場預期與初值的3.3%。期內個人消費支出（PCE）物價指數終值增長3%，前值為3.1%。

美國周四將公布1月份個人消費支出（PCE）物價指數，為聯儲局擬定政策時參考的重要通脹指標。