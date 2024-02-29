港交所去年純利增18%遜預期　港股日均成交額大跌14%

港交所（0388）公佈截至去年年底全年業績，股東應佔純利為118.62億元，按年增長18%，略低市場預估119億元；基本每股盈利9.37 元，第二次中期股息3.91元。



期內，EBITDA為148.28 億元，按年上升12%， EBITDA利潤率為73%，按年上升1個百分點。收入及其他收益為 205.16億元，按年上升 11%。

期內，公司資金的投資收益淨額為14.87億元（2022 年：虧損 4,800 萬元），源於外部組合錄得公平值收益淨額4.21億元 （2022 年：虧損 4.86 億元），以及內部管理的公司資金的投資收益上升，但集團非上市股本投資錄得非經常性估值虧損2.46億元，抵銷了部分升幅。營運支出較2022年上升7%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。

港交所去年股本證券產品平均每日成交金額為932億元，按年下跌14%。（港交所2023年業績截圖）

去年，聯交所的的股本證券產品平均每日成交金額為932億元，按年下跌14%；股本證券產品平均每日成交宗數為1,611宗，按年下跌一成；滬股通平均每日成交金額為50.1億元，按年升9%。

另外，去年主板新上市公司數目按年大跌19%至73宗。於12月31日主板上市公司數目 為2,283。

展望 2024 年，港交所表示，市場氣氛出現若干好轉跡象，預期主要經濟體通脹放緩以及各國央行可能會結束貨幣緊縮周期，惟不明朗因素仍會持續，包括中國內地經濟復蘇的速度以及地緣政治局勢不斷變化所帶來的持續挑戰。不過，即使面對這些挑戰，集團仍會堅定地落實戰略重點，推動香港交易所的長遠成功。