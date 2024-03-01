美股｜道指收市升47點　納指漲0.9%與標指同創新高

美國1月個人消費支出（PCE）物價指數增長，符合市場預期。美股周四（2月29日）受人工智能（AI）相關科技股帶動，道指收市升47點；納指漲0.90%創歷史新高；標指再破頂。納指及標指均創下2015年以來最好的2月表現。



道指收市報38,996.39點，升47.37點或0.12%；納指報16,091.92點，升144.18點或0.90%；標普500指數報5,096.27點，升26.51點或0.52%。

Nvidia升1.87% 波音跌1.58%

人工智能（AI）寵兒Nvidia升1.87%，其規模較小的競爭對手Advanced Micro Devices（AMD）升9.06%；Arm漲超過5%。Dell公布業績前股價升1.55%。Amazon、Microsoft、Intel股價上漲1.45%至2.52%。

蘋果下跌0.37%，外電指農曆新年假期後，中國電商平台天貓對蘋果iPhone 15 Pro Max手機減價促銷，折扣幅度較去年同期大。雲端資料分析公司Snowflake預測首季產品營收低於市場預期，股價下跌18.17%。

飛機製造商波音繼前一天被FAA下令整頓，美國國務院29日公布該公司未經授權向中國等國家出口技術資料，同意以5,100萬美元和解，股價跌1.58%。

減重服務公司WW International透露名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）將在今年稍晚退出董事會，該公司股價下跌18.22%。

美國1月PCE增長符預期

美國1月個人消費支出（PCE）物價指數按月升0.3%，符合市場預期；按年升2.4%。扣除食品和能源的核心PCE按月升0.4%，符合預期；按年升2.8%。數據又顯示，1月個人收入按月增1%，多過預期的0.4%；個人支出增0.2%，符合預期。

美國勞工部公布，美國首次申領失業救濟人數，按周增加1.3萬人至21.5萬人，多過市場預期的21萬人。持續申領按周增加4.5萬人至190.5萬人，多過預期的187.4萬人。