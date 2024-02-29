股神巴菲特有份Snowflake業績驚喜　盤後卻暴挫23%　疑因兩大理由

雲端軟體服務商Snowflake（美：SNOW）昨夜業績驚喜，盤後卻一度暴挫23%，盤後收市時跌逾兩成報183.3美元。然而在公佈業績前，其年初至今已累升15.6%，可謂一夜回吐年內漲幅。



而股神巴菲特，一度對其青眼有加，執掌的巴郡也罕見地於Snowflake上市首日即進場投資。



業績表現實則驚喜 營收年增32%

然而公司業績表現卻並非不利，營收按年增32%至7.74億美元，勝於預期；Non-GAAP每股收益爲0.35美元，勝於普遍預期的0.18美元，更較上年同期的0.14美元，翻倍有餘。

巴郡曾於Snowflake上市首日即進場投資。（資料圖片）

突發換帥 指引遜色

事實上，市場預計此次暴跌原因有二。一方面，公司突然宣佈換帥，行政總裁Frank Slootman宣佈退休，令市場震驚，其自2019年掌舵後，隔年帶領公司上市、成為軟體界規模最大IPO，股神巴菲特執掌的巴郡也罕見地於Snowflake上市首日即進場投資。

此外，Snowflake預估本季產品營收將介於7.45億美元至7.5億美元之間，隱含成長幅度降至26%，遜於預估值7.59億美元，全年產品營收預計為32.5億美元，同遜於分析師預估的34.3億美元。