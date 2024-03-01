理想汽車2月交付量按月跌35%　受兩大原因影響　擬3月恢復至5萬輛

理想汽車（2015）公佈，其今年2月累計交付新車20,251輛，按年增長21.8%，按月卻下跌35%，原來當中涉及兩大原因。而公司發佈業績時曾預計，於今年第一季，預計交付10萬至10.3萬輛，若要達成最低目標，換言之，集團即要在3月交付48,584輛車，才可實現。



理想下午開市跌0.7%，報176.1元，高見181.6元。



公司發佈業績時曾預計，於今年第一季，預計交付10萬至10.3萬輛，而1月的交付數據為31,165輛，2月累計交付量則為20,251輛。這就意味著，如若完成目標，則下月理想將交付至少交付48,584輛才可實現。而理想汽車董事長兼CEO李想豪言，預計目標是3月可交付出5萬輛的水平。

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春節、車型售罄影響交付量

理想汽車董事長兼CEO李想，解釋2月交付量大跌原因。他指，2月受到了春節、理想L系列年款切換部分車型售罄，故影響交付量。但他強調，其日均交付量（不含8天春節假期）較去年2月日均交付量仍然大幅增長，

今日（1日）下午，供公司將舉行春季發佈會，發佈理想MEGA和2024款理想L系列車型。