理想汽車績後飆25%　千億現金變躺賺「印鈔機」　毛利率鍊贏Tesla

理想汽車（2015）派出「史上最佳成績單」，以上季純利暴漲21倍至57.5億元，全年淨利更達到118億元人幣（下同），首次扭虧為盈。這隻去年「藍籌升幅王」績後更發力，今年全日飆逾25%，最高見177.5港元，一個月由低位反彈69%，市值衝破3,700億元。



拆解理想財報，除卻交付量領跑，實則公司有一最大優勢，即賬面現金逾千億，即便全數用於內銀定存，保守都可「躺賺」近全年淨利2成。而即便電動車「技術護城河」較淺，又陷劈價漩渦，群雄逐鹿，但另一角度卻是規模效應麇集，毛利率有望再升，當前已勝於Tesla同期。



交付量領跑 定策「三家分晉」戰高端

談及電動車業績，交付量定是首要參考指標，也是理想最新業績第一大亮點！上季理想交付量按年升184.6%至13.2萬輛，全年就按年升182.2%，合計交付37.6萬輛。

傳統4S店模式，銷量包含經銷和庫存，但電動車多採直營模式，直面C端客戶，因此「水分」較低，且從銷售端而言，理想稱已經建成中國最大的汽車直營銷售體系，目前已有474間零售中心，單上季就淨增106間零售中心，意味著平均每天都需增開1間門店。在此配合下，其成為繼Tesla與比亞迪（1211）後，第三間實現年度盈利的新能源車企，似也順理成章。

然而電動車「技術護城河」較淺，同業競爭大，開年更屢陷夾擊，下有劈價潮，上有高端市場難滲透。理想CEO李想則拍板稱，5年內都不會做20萬元以下的車型，目前理想汽車價位介乎32至46萬元，公司預計專注走向高端化，在今年底在20萬元以上的新能源汽車市場，就可「三家分晉」，包括自身在內的頭部3個品牌，可分食7成市場份額。其實據此前安信證券研究顯示，截至去年10月底，40萬元以上的汽車市場，電動車滲透率僅為17.5%，因此開疆拓土，確乎仍有空間。

理想指至今年底，頭部3個品牌，可分食7成市場份額。（網頁集團）

打應付款時間差 千億現金變「印鈔機」

至於業績另一亮點則是，除卻賣車主力創收，還有一項收入按年暴增113%，創收20.8億元，即利息與投資收入，公司明言現金、定存及短期投資等增加，這就意味著無需研發生產，僅僅坐等「生錢」，堪稱「印鈔機」。

財報顯示，公司現金按年大升75.1%至高達1,036.7億元，扣除長短期借款，淨現金也有950億元，即便公司全部將其投入內銀定存，2%利率的低息環境下，也可躺賺20億元，佔公司全年淨利近2成。

現金暴漲，一方面由於電動車交付理想，令全年經營活動現金流506.9億元，撇除資本支出，自由現金流就有441.8億元。另一方面，「應付賬款」按年翻逾2倍，高達518.7億元，一般指需向供應商應支付的款項。舉例而言，供應鋼板的材料商先行供貨，此筆錢雖計入應付賬款，但實則當下仍屬於公司賬面現金，中間的時間差，足以使公司一邊完成生產銷售，另一邊用現金投資，堪稱「雙贏」。

財報顯示，利息收入等按年暴增113%，創收20.8億元。（財報截圖）

規模效應例證在先 毛利率勝Tesla同期

汽車行業拼實力，毛利率總是重要指標。縱觀行業總體水平，「蔚小理」其餘兩間遜色不少，蔚來（9866）第三季汽車毛利率為11%，小鵬（9868）甚至低至-6.1%。惟比亞迪（1211）第三季時，汽車毛利率升至20.7%，有一戰之力，Tesla尚降至17.6%，不過伴隨此輪減價狂潮，後市毛利率走向需待財報放榜，或難以抗衡理想當前水平。

理想汽車全年毛利率21.5%，末季更升至22.7%。而毛利率的提升，底層邏輯無非是漲價，抑或削成本，而理想開展數次優惠活動，今年L9全系甚至降3.6萬元，這就意味著，公司其實是成功縮減了成本開支。

著名的萊特效應就指，某種產品的累計產量每增加一倍，成本就會下降恆定百分比，例證正是同業龍頭Tesla。其毛利率從2019年的14.5%，至2021年翻倍至逾30%，其中正是經歷了上海超級工廠的大規模量產。而理想本身具備自建工廠，手握全線供應鏈，兼之以行業規模效應，成本有望進一步縮減。

理想目標全年交付量翻倍。﹙資料圖片﹚

「叫好叫座」振股價 目標全年交付量翻倍

依據公司預期，今年首季營收將按年再增約7成，介乎312.5億元至321.9億元，全年挑戰80萬的交付量，即按年翻1倍，平均每月需交付6萬輛。具體而言，公司預計今年首季交付量逾10萬輛，按年增逾90%，預計3月交付量將超過5萬輛，6月將超過7萬輛。不過今年一月或因新年效應影響，交付量僅有3萬輛，未算佔得先機。

不過就股價表現而言，該份業績可謂「叫好叫座」，以今日收市價175.5元計，當前市盈率（PE）近27倍，甚至可抵擋「股一藍，價便殘」的染藍魔咒。大行目標價也紛紛看漲，其中花旗、高盛的目標價均逾200港元，里昂、星展就更為青睞，目標價逾220元。 中金報告指，看好產品矩陣加速豐富，理想此前始終集中主打L系列，而本周五（3月1日）公司將發佈新車MEGA，今年將合計新增8款車型打造「產品大年」，料將後續仍將發力。