本港1月零售業銷貨額按年增長收窄至0.9%　遠遜預期

政府統計處今日（1日）發表最新的零售業銷貨額數字。今年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為365億元，按年上升0.9%，遠遜於市場預期升6.9%。去年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升7.8%。



在今年1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.5%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較2023年同月下跌20.9%。2023年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌29.5%。

扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2023年同月下跌1.2%。2023年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升4.8%。

零售業總銷貨價值在1月按年繼續上升，但升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。。（Reuters）

電器銷貨價值大跌26%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年1月與2023年一月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升25.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升7.4%）；服裝（上升5.2%）；藥物及化妝品（上升25.2%）；汽車及汽車零件（上升23.7%）；傢具及固定裝置（上升20.5%）；書報、文具及禮品（上升27.8%）；以及眼鏡店（上升0.7%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

另一方面，今年1月與2023年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌9.3%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌8.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌26.2%）；百貨公司貨品（下跌9.2%）；燃料（下跌14.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.2%）；以及中藥（下跌20.1%）。

2月11日，農曆新年煙花匯演復辦，煙花在維港上空綻放。（蘇煒然攝）

政府：舉辦盛事有助零售業

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在1月按年繼續上升，但升幅有所放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據並與其他相關因素一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指出訪港旅客人數隨接待能力進一步恢復和舉辦盛事活動而繼續上升，將對零售業務有利。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持。