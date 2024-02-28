財政預算案︱維港海濱擬引入餐飲、零售　配合煙火將人氣變財氣

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今早（28日）宣讀2024/25年度財政預算案時指，將向旅發局撥款10.9億元，每月舉行煙火和無人機表演，及重塑「幻彩詠香江」等。為配合有關措施，發展局將分階段在維港海濱選擇合適地點引入餐飲、零售等商業設施，將「人氣變為財氣」。



九龍東、灣仔北海濱引入售賣機 售雪糕及冰沙

據消息人士指，政府短期內會先在九龍東及灣仔北海濱，引入潮流輕食飲品智能售賣機，出售雪糕及冰沙等小食，預料年中推行。中期則會在在興建中的海濱場地，包括東區走廊下的行人板道，及東邊街休憩用地，提供特色餐廳或小食亭，預料兩年內可推行。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



+ 1

此外，當局正探討在海濱提供限定短期租約的設施作長期發展，預計會出售煮食或加熱食品。由於涉及牌照規管問題，政府需與海濱事務委員會及相關部門商討有關安排。

至於紅館以南臨海用地，以及灣仔北會展站上蓋，消息人士指政府未來或會興建具規模的商業設施，主打零售、餐飲及娛樂。當局正在研究其可行性，其中紅磡相關用地預料會交由港鐵公司負責。