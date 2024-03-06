大摩指內地預算案令人失望　股市波動增　外資流入A股情況難改善

摩根士丹利指出，內地政府於人大會議上公布的財政預算方案令人失望，認為鑒於基本面及流動性都面臨壓力，股市波動可能性或會提高，特別是對在海外掛牌的中概股而言。相較於在境外上市的公司，該行仍傾向於A股，並建議投資者關注盈利具可見度，以及國企改革等主題投資。



該行亦指出高度依賴宏觀形勢的外資流入內地市場狀況，在短期內不會顯著改善。

該行進一步指出，昨日人大會議上公布的財政支持措施仍不足以提振經濟，認為政策推動因素，很大程度上可能會被地方政府融資平台去槓桿，以及土地出讓金下降帶來影響抵消，預料今年內地廣義財政赤字率為11.9%，與2023年的11.8%基本持平。

報告稱，政府依然注重升級供應鏈，促進顛覆性創新和自給自足，以及改善基礎科學教育和研究，但經濟再平衡仍然相對緩慢。

大摩認為，側重供給側的溫和刺激措施將對該行2024年4.3%的名義本地生總值（GDP）增速預測帶來下行風險，導致「債務-通貨緊縮循環」風險上升。