兩會｜中金報告指兩會期間A股多數有正面表現

內地將於下月舉行人大及政協兩會，中金發表報告，認為兩會期間A股市場大多呈現正面表現。



中金歷史上資本市場在兩會前後可能表現對積極。從2000年以來的情況來看，兩會期間A股市場大多呈現較積極表現，上證指數在兩會前後20個交易日平均升幅分別為2.5%/4.1%。其中涉及兩會政策預期的板塊或行業表現通常較為亮眼，今年結合目前市場較為亮眼，今年結合目前市場環境，兩會期間建議重點關注科技創新﹑國企改革﹑設備更新和消費品等相關領域。

中金指，目前市場估值仍處於歷史偏底位置，與全球市場比較處於明顯偏低水平，縱向及橫向對比均具備較好的投資吸引力。認為2月初至今的修復行情仍有望延續，後續建議繼續關注資本市場改革預期及兩會期間穩增長政策的力度與節奏。風格方面，近期流動性環境改善後，小盤風格漲幅高於大盤，小盤風格短期仍有望佔優但與大盤的收斂速度將減緩。