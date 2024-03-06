京東去年賺242億元人民幣　派息0.38美元　未來3年斥30億美元回購

京東（9618）公布截至去年12月底止第4季業績，歸屬股東應佔淨利潤為34億元（人民幣‧下同），按年增加13.3%，非美國通用會計準則下歸屬公司普通股股東淨利為84億元，按年增加9.1%。



公司又指出，非美國通用會計準則下經營利潤為78億元，按年增加8.3%。季內收入為3,061億元，按年增加3.6%。

公司又指出，去年歸屬普通股股東淨利潤為242億元，按年增加132.7%，非美國通用會計準則下歸屬普通股股東淨利潤為352億元，按年增加24.8%。公司表示年內收入1.08萬億元，按年增加3.7%，非美國通用會計準則下經營利潤為354億元，按年增加28.3%。全年派息每股0.38美元。

京東指出截至去年12月底累計已回購5,550萬股A類普通股，總額為15億美元；並指出董事會已批准一項新回購計劃，可於截至2027年3月的36個月內，最多斥資30億美元回購股份。