京東首度在港澳市場推「春節不打烊」　經App下單最快次日送達

繼在内地連續12年推出「春節不打烊」春節送貨服務後，電商巨頭京東近日宣布首度在港澳市場推出春節不打烊活動。新年期間，用戶在京東App下單自營商品，可享受京東物流官方宅配送貨上門服務。與此同時，京東亦推出一系列港澳專屬優惠，包括聯乘WeChat Pay HK推出「京東狂歡購」。



據京東指，2月9日（年三十）到11日（年初二），京東自營宅配「春節不打烊」，為港澳消費者呈獻千萬款品質好貨和特別優惠。即使在除夕和大年初一，民眾都可隨時購買這些商品，並享受港澳全場自營商品宅配無門檻3公斤包郵優惠，最快次日送達。京東快遞亦提供「同城最快4小時達」的高品質寄遞服務，港澳地區的京東快運業務亦持續拓展，為家電、展會、板貨等有大件同城運輸及調撥需求的商家，提供高品質的上門服務，並透過靈活的計費方式為商家提供極具性價比的方案，在春節期間也可次日送達。

同時，京東將推出每日大牌爆品秒殺活動，包括維達、Tempo、立白等熱門品牌，將推出1元包郵秒殺商品，三隻松鼠、百草味、良品鋪子等將推出年貨禮盒五折優惠。而為感謝港澳地區用戶的支持，京東還會推出多重優惠券紅包，每個用戶可領取自營商品訂單滿188元減18元、滿888元減128元、以及滿6888元減288元的優惠券紅包。

京東首度在港澳市場推「春節不打烊」活動，產品最快次日送達。（京東）

此外，京東聯乘WeChat Pay HK推出「京東狂歡購」，即日起至2月29日期間，ＷeChat Pay HK用戶於跨境遊頁面點擊指定橫幅，即可直接進入「京東狂歡購」小程序專區，挑選分門別類的新春應節貨品。除了京東新用戶可獨享「¥1秒殺」及「2折熱賣折後最高¥9.9」，所有香港用戶同時可享「自營商品滿¥200減¥20」及「全場無門檻免運費免費送貨上門」，並透過WeChat Pay HK以港元付款。

另一方面，中央廣播電視總台《2024年春節聯歡晚會》將於2月9日除夕夜正式播出，作為總台春晚的獨家互動合作平台，京東將為海內外觀眾送上1億份實物好禮，港澳觀眾在春晚期間只需登錄京東App參與互動，即可有機會分享。不過京東也提醒，若獲獎商品無法跨境寄送港澳地址，用戶可聯絡客服領取同等價值之禮品券。