藥明生物及藥明康德澄清　未曾對美國及其他國家構成國家安全風險

美國參議院國土安全和政府事務委員會通過《生物安全法案》，觸發藥明康德（2359）及藥明生物（2269）半日分別瀉16.1%及20.7%。兩間公司於中午後市後發出澄清公告，其中藥明康德指出不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，並重申公司既沒有人類基因組學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。



藥明康德指出了解到，該參議院委員會於2024年3月6日投票通過向參議院報告一項修訂後的法案草案S.3558。草案的修訂內容包括但不限於一項不溯及既往條款，即豁免在擬議立法生效前簽訂的現有合同；以及美國政府機構指定和審查「被關注公司」的有關程序。儘管有該等修訂內容以及美國政府機構現有的國家安全問題評估程序，草案仍將藥明康德預先定義為「予以關注的生物技術公司」之一。

藥明康德指出強烈反對這種未經正當程序的預先和不公平的定義，並堅信在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。同時亦再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基因組數據。在未來數月中，上述草案將繼續經歷在參議院的立法過程。公司將與諮詢顧問協力，繼續與參與草案以及正在進行的美國眾議院相應法案立法過程的相關方進行交流和對話，草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。

藥明生物則指出，重申其並不是無錫藥明康德子公司，是獨立運營業務。作為全球生物药CRDMO平台，公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其各類業務中收集人類基因組數據。

此外，藥明生物指出並未對美國或其他國家的國家安全構成風險。由於修訂法案草案仍有待美國立法機構進一步審議變更，且尚未頒佈生效，將繼續與其顧問一起密切關注修訂法案草案立法程序的進展。