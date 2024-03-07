藥明系急瀉　藥明生物挫逾17%　美參議院《生物安全法案》獲通過

美參議院針對藥明康德﹙2359﹚等中國生科企業的《生物安全法案》獲得通過，拖累藥明系急瀉。



藥明康德盤中瀉14.7%、藥明生物﹙2269﹚瀉17.3%、藥明合聯﹙2268﹚瀉12.7%、。

美國參議院國土安全委員會投票通過法案，旨在防止外國對手獲取美國人的個人健康及基因資訊，包括限制美國聯邦機構與華大基因和藥明康德等中國生物科技公司簽訂合約。

該委員會以11比1的投票結果批准推進這個法案草案，不過法案距離成為法律，還必須在參議院和眾議院全體會議上獲得通過，然後由總統簽署。

藥明康德及華大基因否認收集美公民數據

面對美方指控，藥明康德、華大基因日前先後發聲明否認收集美國公民的數據，直言美方法案內容不恰當。

另一方面月3《彭博》報道美國推進《生物安全法案》或導致供應鏈中斷，或引致其他藥物供應短缺。

報道引述消息指出禮來旗下的藥物Zepbound和Mounjaro中使用的許多活性基礎成分由藥明康德生產，而該公司是目前美國國會正在討論的《生物安全法案》的主要針對對象之一。

報道引述消息指，美國參議院國土安全和政府事務委員會主席、該法案發起人、密西根州參議員Gary Peters在考慮修改法案，以允許現有合同繼續得以實施。其他選項包括從法案中刪除中國生物科技公司的名稱。