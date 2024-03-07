積金局鼓勵女性作TVC供款　稱DIS方便打工姊妹管理強積金

周五（8日）為國際婦女節，積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，特意在這大日子前夕以婦女為題發表相關內容，以表揚在不同家庭及職業崗位上各展所長﹑貢獻社會的婦女，並且與各位姊妹分享退休保障心得。她指出若在22時每月撥出1,500元作可扣稅自願性供款（TVC），持續作TVC至65歲，期間將相關強積金資產全數投資於預設投資策略（DIS）旗下的核心累積基金，至65歲時積累的強積金資產可額外314萬元。



劉麥嘉軒又指出，核心累積基金及65後基金，自推出以來年率化淨回報率為5.5%及1.9%。

她亦指出積金局數據顯示，女性持有的強積金總資產約5,200 億元，而男性則持有約6,200億元。經濟合作暨發展組織研究顯示，女性投資者一般的投資取向較男性投資者保守；但這種特定看法套用於香港的強積金女性計劃成員可能並不完全準確。整體而言，女性計劃成員的投資取向比男性計劃成員只是略為保守。事實上，她們的投資取向亦偏向進取，例如把超過四分三強積金投資於增長型基金（股票基金及混合資產基金），跟男性計劃成員相若。

否認女性忽視投資風險

至於女性會否忽略投資風險？劉麥嘉軒否認，又指出積金局數據發現，女性計劃成員有隨齡降險的意識。例如，投資於股票基金的比重從25至34歲年齡組別的43%下降至55至64歲年齡組別的 33%。部分股票基金投資比重轉移至風險相對較低的強積金保守基金及保證基金，投資於這兩類基金的比重分別由11%升至14%及由7%升至11%。亦有部分股票基金投資比重轉移至混合資產基金，而在這類基金的投資中，股票含量較低，即風險相對較低類別的佔比亦隨女性計劃成員年齡而增加。

劉麥嘉軒指出，香港不少在職女性，在專注工作的同時亦要照顧家庭，所以向她們致以無限敬意！同時表示明白她們在百忙中，可能沒有時間去管理自己的強積金，又或者沒有足夠投資知識。這方面DIS會是一個便捷的現成選擇，因為DIS設有收費上限、自動隨齡降險、投資環球混合資產以分散風險，具備物有所值的元素，能協助她們更容易打理自己的強積金。

劉麥嘉軒亦表示，另外，一眾不在職場的婦女很多都是擔當家中的「董事長兼財務總監」，我鼓勵她們可以化身為家庭積金大使，向身邊的伴侶和已經投身社會工作的子女，推廣正確管理強積金的觀念，做好退休保障規劃。