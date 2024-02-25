積金局建議女性MPF自願供款　若22歲起月供$1500　65歲料多$314萬

積金局主席劉麥嘉軒今日（25日）發表網誌，截至去年底，女性強積金成員約253萬人持有5200億元，她建議女性可考慮自願供款，壯大退休儲備，若由22歲開每個月撥出1500元作可扣稅自願性供款，假設平均每年投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計額外累積多近314萬元強積金。



積金局主席劉麥嘉軒。

劉麥嘉軒在網誌上指，根據積金局數據，截至2023年年底，女性及男性強積金計劃成員分別約235萬及240萬名，女性計劃成員持有的強積金約5200億元，而男性計劃成員則持有約6200億元。每名女性計劃成員平均持有222,000元強積金，而每名男性計劃成員則平均持有258,000元強積金。

7.2萬人參與可扣稅自願供款 四成為女性

劉麥嘉軒建議，女性計劃成員可考慮作自願性供款，壯大退休儲備，若計劃成員由22歲開始，每個月撥出1500元作可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions (TVC)），假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計TVC會協助計劃成員額外累積多近314元萬強積金，數據顯示，在7.2萬個TVC帳戶持有人中，43%持有人為女性。

強積金男女成員資產。（強積金提供）

「懶人基金」旗下65歲後基金淨回報7.3%

劉麥嘉軒亦建議，在職婦女可以考慮利用俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（default investment strategy，簡稱DIS）規劃退休保障。DIS的設計有三大優勢，包括設有收費上限、自動隨齡降險、採納分散投資的原則，形容是一項「物有所值的選擇」。

過去一年，DIS旗下的65歲後基金的淨回報是7.3%，另一隻核心累積基金更錄得14.3%的淨回報。每十個強積金帳戶中，就有三個投資於DIS，可見DIS越來越受計劃成員歡迎。在所有投資於DIS的強積金資產中，女性計劃成員持有的佔比為44.5%。