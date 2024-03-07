瑞銀指外資對中國市場興趣增　惟料難恢復以往水平

近年出現外資流出中國，導致淨流入資金大幅下跌的情況。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席經濟學家汪濤表示，這和整體經濟情況，以及外圍息口包括借貸成本高企有關，但當中也包括結構性因素，包括去中國化策略及產業結構鏈轉移。

她又指出外資對於中國的營商環境及經濟發展存在憂慮，疫情3年後也需要時間去了解。雖然兩會工作報告提出各項便利外商投資措施，希望吸引外資，然而，產業鏈轉移及科技封鎖仍難以改變，預計外資仍會回升，但難以恢復以往水平。



產業鏈轉移及科技封鎖仍難以改變

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，外資最近對中國市場興趣有所提升，有仍在研究中，開始有投放的也會偏好防守性以收息為主的投資。兩會政府工作報告對股市及個別行業如醫療保健、消費品尤其是汽車及白家電及製造業基調有利，但仍難以快速扭轉企業包括民企信心及預期，股市可能希望在採取行動之前，看到有關實際政策重點及執行程度的細節。

他表示仍維持對今年MSCI 中國升15%的預期，主要考慮到目前點位穩定股市的明確意圖、廣泛的政策支持及低估值，預計股市上行風險大於下行風險。

維持對今年MSCI中國升15%的預期

行業方面，全國人大會議制定的關鍵目標似乎利好製造業、消費及AI 相關行業，對銀行業則略有負面影響，因為銀行業可能需要降低利潤率，面臨更嚴格的監管審查。醫療保健方面，報告特別提到促進創新藥及醫療設備發展表明政策基調的支持性似乎略高於去年。