兩會｜婁勤儉：中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變

3月4日12時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



在答覆記者關於全國人大的立法工作將如何更好保障中國經濟發展的提問時，婁勤儉表示，中央經濟工作會議已經對紮實做好今年經濟工作作出了全面部署，全國人大及其常委會作為國家立法機關，主要通過行使國家立法權為做好經濟工作，推動高質量發展提供法治保障。中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。



婁勤儉指出，接下來全國人大的立法工作將在以下幾個方面重點發力：一是圍繞改革抓立法，包括落實金融體制改革、促進民營企業發展壯大，通過立法把改革成果固定下來，增強經濟發展的內生動力。二是聚焦開放抓立法，包括制定關稅法，修改國境衛生檢疫法，完善先行法律的涉外條款，持續優化營商環境。三是突出高質量發展抓立法，為深入推進生態文明建設和綠色低碳發展組織生態環境法典編纂工作。四是立足保障和改善民生抓立法，包括制定學位法、學前教育法，修改傳染病防治法等等。

婁勤儉強調，總體來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，「我們有足夠的信心和底氣。全國人大及其常委會將深入推進科學立法、民主立法、依法立法，穩中求進，推動立法工作，以高質量立法保障經濟高質量發展。」