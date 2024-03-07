金管局推wCDBC項目Ensemble　滙豐恒生皆參與

滙豐今天宣布參與由香港金融管理局（金管局）牽頭的最新批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，研究代幣化貨幣和現實世界資產 （Real World Assets）在本地的應用。



滙豐助金管局探索金融市場基建發展

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，全球投入區塊鏈方案的資金預期將於2024年增加至近190億美元。隨著分類賬的技術發展愈趨成熟，可以探討如何在現金和資產交易範疇充分善用相關科技帶來的效益，其中關鍵之一在於建立可支援代幣化的金融市場基建，並制定相關規則和標準。

滙豐在代幣化存款和代幣化資產範疇累積了豐富經驗，並將運用所得的專業知識，協助金管局探索新型金融市場基建的發展，以及就技術標準和規程提供建議。仍在探索階段中的新型金融市場基建有望全面地發揮代幣化技術的潛在優勢，尤其是集合央行數碼貨幣、代幣化存款和其他代幣化資產於可編程平台上，連繫三者以促成交易即時支付、清算和結算。

同時，項目將推出沙盒，測試香港市場參與者之間使用代幣化存款的支付和資產結算流程，透過模擬整合存款代幣分類賬和代幣化資產平台，探究在跨鏈現實世界資產交易中實現貨銀兩訖的可行性。

恒生助港發展成數碼資產中心

恒生銀行行政總裁施穎茵表示，很高興能與金管局合作，參與 wCBDC 項目，為香港的數碼經濟發展奠下穩健根基，將憑著一直在數碼貨幣項目中的豐富經驗，推動建立代幣化標準，以助香港發展成頂尖的全球數碼資產中心。

恒生致力推動數碼貨幣創新，積極探索央行數碼貨幣在香港及其他地區的應用，包括在香港有３個用例入選金管局的數碼港元先導計劃，並完成代幣化存款及可編程支付的測試。恒生更是首批銀行測試利用「轉數快」為數字人民幣錢包增值，並於早前在第 19 屆杭州亞運會，率先提供數字人民幣錢包的無縫增值服務給香港運動員試用。另外，恒生與中國建設銀行亦已簽署合作備忘錄，共同探索數碼貨幣的跨境應用。

科大料項目推動港代幣化市場發展

科大商學院院長譚嘉因表示，金管局宣布展開wCBDC項目，將有利推動香港代幣化市場的發展，標誌香港透過金融科技應用提升金融基建的重要一步。

批發層面央行數碼貨幣實現銀行同業之間暢順地進行代幣化貨幣結算，其優點包括藉著將代幣化存款及代幣化實物資產整合到可編程平台，令交易更加快捷方便、成本更低，於設計各種創新交易安排方面亦可有更大彈性。該項目的重點是wCBDC「沙盒」，將為各式代幣化用例提供研究及測試平台。

譚嘉因表示，金管局這個富有遠見的新措施，將進一步鞏固香港作為國際金融中心及亞洲領先金融科技樞紐的地位。透過即將成立的wCBDC架構工作小組，科大商學院期待利用其於金融科技及央行數碼貨幣方面的研究專長，為此變革性項目作出貢獻。