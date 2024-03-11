韓國FSS指買國指結構產品不乏退休人士　投資虧損或達340億元

港股近年表現疲弱，難免影響投資者手上資產組合表現，不單止本地投資者，就連遠在韓國的投資者亦受到波及。韓國金融監督院（FSS）指出，在一系到案例中發現，部份當地大型券商向散戶出售高風險結構性產品存在不當陳述，又指出不少投資者乃是退休人士。



FSS指出經過對5間銀行及6間券商調查後，發現在銷售與恒生中國企業指數掛鈎的複雜金融產品方面，存在監管合規較差及系統性問題。當局又指出若國指保持於當前水平，預料有關產品於年內錄得損失約5.8萬韓圜（約44億美元/約343億元）。

當局又指出監管部門將根據相關金融公司向客戶提供補償，以及重新挽回信心行動，以採取罰款等進一步措施。

產品涉及銷售額逾千億元

年初已有報導引述FSS數據稱，由於合約金額涉資19.3萬億韓圜（折合約1,146億元／約146.6億美元）的香港指數掛鈎ELS將於今年到期，投資者可能會遭受巨額損失。

據報，FSS去年底接獲大批散戶投訴後展開調查，發現當地金融機構在銷售ELS的過程中有嚴重違規行為，例如缺乏內部控制以及與證券合約相關的關鍵文件處理不當，部份這些文件甚至遺失。儘管投資風險不斷增加，部份銀行仍然鼓勵員工銷售更多ELS產品，以增加非利息收入。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）指出，銀行將ELS銷售數量與員工表現掛鈎，納為績效評估的重要部份，受壓員工因而向未能通過風險評級的客戶銷售這些高風險產品。另有報導稱，有金融機構更在推銷時以「ELS產品很安全」、「除非香港滅亡」等誤導性口號吸引投資者。