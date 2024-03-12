九倉去年基礎利潤多賺逾10倍至35.7億元　第二次中期息20仙

九倉（0004）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為9.45億元，2022年則虧損17.05億元，基礎淨盈利為35.66億元，按年增加近10.8倍，第二次中期息為20仙，全年派息40仙。



公司指出本港樓市普遍低迷，超級豪宅市場表現淡靜，不過旗下豪宅項目銷售期較長，在一定程度上抵禦了大環境不景氣影響，又指出所有項目均接按序推進。公司又指出去年Mount Nicholson售出一座洋房，售價為5.77億元，另於今年1月售出1個分層單位，售價為6億元。

談及內房業務時，公司指出去年作出減值撥備18.55億元，主要涉及銷情緩慢的寫字樓存貨。去年公司在內地應佔已簽約銷售額降至26億元人民幣，而截至去年底尚未入賬銷售額為23億元人民幣。土地儲備降至140萬平方米。公司又表示，去年確認入賬金額為92.58億元，按年減少35%，營業盈利減少37%至10.2億元。

九倉去年物流基建業阞收入跌20%。圖為公司旗下現代貨箱碼頭。(劉定安攝)

公司亦指出年內來自內地投資物業收入為47.57億元，按年跌1%，營業盈利跌2%至31.6億元。

酒店業務方面，公司指出九龍倉酒店年內收入上升66%至6.11億元，並錄得1.07億元營業盈利。

物流基建業務方面，分部收入下跌20%至23.7億元，營業盈利跌50%至3.78億元。

料業務前景仍受陰霾籠罩

公司指出展望未來，地緣政治局勢緊張有可能導致經濟活動減少和全球供應鏈中斷。世界各地的選舉也可能帶來新的政治風險和波動。中國面對房地產市場低迷和消費意欲疲弱等不少國內挑戰。刺激消費尤其重要但並不容易。香港樓市受近日管控措施撤辣刺激而帶來起色，但隨着香港與內地日益深化融合，基本經濟表現在很大程度上取決於內地經濟。 總體而言，外圍和本地諸多不明朗因素加劇市場波動，業務前景仍然被陰霾所籠罩，目前的各種困境或要較長時間才能徹底化解。