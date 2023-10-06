今年最大宗租務　九倉山頂種植道萬呎洋房110萬租出　跌租18.5%

山頂超級洋房租金較高位回落。九倉（0004）旗下山頂種植道11號洋房11 PLANTATION ROAD，其中一幢實用面積逾1萬平方呎的超級洋房，新近以每月約110萬元租出，為租務市埸罕見個案，為今年最大額的豪宅租務個案。不過該幢洋房在2021年3月曾以每月約135萬元租出，反映是次租金水平回落約18.5%。



市場消息，上述洋房為山頂豪宅項目種植道11號（11 Plantation Road），新近錄得1宗租務成交，該屋苑1號洋房，實用面積10,804平方呎，以每月約110萬元租出，成交呎租約102元。據了解，該幢洋房位處大單邊位置，可享維港及南區海景。

兩年前月租135萬

值得留意，該幢1號洋房在2021年3月份月租曾高達135萬元，當時呎租約125元。

渣甸山谷柏道洋房8月份78萬租出

翻查資料，今年豪宅租務市場表現不俗，年內上一宗較大額的租務為渣甸山谷柏道19號洋房，在8月份以每月78萬元租出，成交呎租約103元。

渣甸山谷柏道19號洋房，實用面積7,605平方呎，屬六房間隔， 設有約11,324平方呎花園、天台花園連泳池、車房，外望維港海景。據知，業主最初以80萬元放租，議價後以78萬元租出，呎租達103元，市場預料租客為內地企業高管。

山頂賓吉道超級洋房「轉售為租」 月租46.8萬

至於在9月底，大昌地產（0088）旗下山頂賓吉道3號超級豪宅項目，其中一幢實用面積4,.432平方呎的E號屋，新近以每月約46.8萬元租出，成交呎租高達約106元。