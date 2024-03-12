渣打委任洪丕正為新設國務業務行政總裁　徐仲薇將派駐香港

渣打（2888）管理層出現變動，現任亞洲區行政總裁洪丕正獲委任為新設的國際業務行政總裁，專注發展環球策略及推動跨市場機遇，同時平衡各個市場的本地發展。他亦會兼任大中華及北亞地區行政總裁，將直至現任個人﹑私人及中小企業銀行業務行政總裁徐仲薇派駐香港。徐仲薇派駐香港後，會在現有業務範圍上兼負領導大中華及北亞地區責任。



洪丕正將出任渣打新設的國際業務行政總裁。（李澤彤攝）

該行亦指出現任環球金融市場主管Roberto Hoornweg及現任中東及非洲地區行政總裁 Sunil Kaushal將出任企業及投資銀行業務（前稱企業、商業及機構銀行業務）聯席行政總裁。現任行政總裁Simon Cooper將會離開集團尋求其他發展。

渣打指出全球策略的發展將以業務為核心，推展至該行所經營的市場。因此兩位企業及投資銀行聯席行政總裁將同時肩負區域發展，Roberto Hoornweg將會負責中東、非洲、歐洲及美洲市場,並會派駐杜拜；Sunil Kaushal則負責東盟及南亞市場，派駐新加坡。

該行又表示，現任全球人力資源主管Tanuj Kapilashrami將擔任全球策略及人才總監，新職位除人力資源外還涵蓋策略，公共事務、品牌及市場推廣﹑採購及物業管理。

溫拓思指出新的人事任命建立了強勁的領導班子和清晰的權責，以推動企業革新和業務增 長。

渣打行政總裁溫拓思表示﹕「正如公佈 2023 全年業績時表示，我們正採取行動建立和達至可持續而高回報的業績。以上的人事任命建立了強勁的領導班子和清晰的權責，以推動企業革新和業務增長。」

溫拓思又指出﹕「我在此感謝 Simon Cooper 過去八年為集團作出的貢獻。在他領導下，企業、商業及機構銀行業務進行了重大革新，對集團帶來持續的回報功不可沒。」