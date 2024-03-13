渣打劉健恒料中國GDP增4.8%略低兩會目標　兩大挑戰礙經濟發展

兩會上周剛完結，政府工作報告提出的今年GDP 目標增長5%，與去年5.2%相若。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，該目標屬於進取，而事實上去年經濟增幅一定程度上是因為2022年基數偏低，而今年在基數較大情況下，要達致5%目標，需要更多政策支持。同時，CPI 目標 3%屬於「更為進取」，雖然PPI 有望今年內轉正，但CPI 料全年僅有0.7%溫和增幅。



不過，對於財政赤字3%目標，劉健恒表示，略低於預期，但包含財政盈餘及發行特別國債等廣義的財政赤字，則估計達逾8%，高於去年的7%。



兩會政府工作報告提出今年GDP 目標增長5%，劉健恒表示，該目標屬於進取，今年內地經濟預計增長4.8%，目前內地經濟存在兩大挑戰，分別為內房及信心問題。（資料圖片）

內房拖累經濟情況 今年料緩和

劉健恒在接受《香港01》訪問時表示，今年內地經濟預計增長4.8%，料內房拖累經濟情況將有所緩和，主要考慮到對於GDP貢獻近年已明顯減少。政策預期方面，他表示，對內房支持料將持續，包括可能加大剛推出的房地產融資協調機制應用。

劉健恒認為，目前內地經濟存在兩大挑戰，分別為內房及信心問題。內房方面，他預計，隨著多項支持樓市政策的落實，相信整體氣氛已有所轉好，但實際調整仍需要「以年計」的時間，包括會繼續出現債務違約或發展商清盤事件，並對其他行業造成影響，但認為整體仍屬風險可控。

劉健恒表示，隨著多項支持樓市政策的落實，相信整體氣氛已有所轉好，但實際調整仍需要「以年計」的時間，包括會繼續出現債務違約或發展商清盤事件。（新華社）

關注內地營商及消費信心問題

兩會再未有提及房「只住不炒」，而針對房地產市場，提出適應新型城鎮化發展趨勢及市場供求關係變化，加快構建房地產新模式，加大保障房建設供給等。

去年12月社會消費品零售總額按年增7.4%，遜於市場預期。除了內房，劉健恒也關注內地營商及消費信心問題。他認為，內地就業市場待改善，而股樓市場表現疲弱，財富效應呈負，外圍也需面對歐美經濟放緩及地緣政治等問題，導致相關信心不足。兩會政府工作報告提出相關政策，包括失業率保持在5.5%的目標，並鼓勵企業進行大規模設備更新，支持民企等，均希望有助提升市場營商及消費信心。

除了內房，劉健恒也關注內地營商及消費信心問題。（資料圖片）

對內地出口前景持審慎樂觀態度

至於內地三頭馬車，除了消費，還有投資及出口。去年12月城鎮固定資產投資增長3%，較去年首11個月加快0.1個百分點。劉健恒預計，固定投資中房地產投資今年將持續疲弱，基建投資料能繼續得到財政支出，製造業投資方面，隨著訂單復甦，料推動企業進一步擴展產能。

出口方面，內地今年首兩個月按美元計的出口和進口增長分別達7.1%及3.5%，均大超預期，貿易順差也高於預期。不過，劉健恒表示，歐美經歷之前加息周期，料經濟將有所放緩，故對內地出口前景持審慎樂觀態度。

劉健恒預計，今年內地在貨幣政策方面，會進一步減息降準。（資料圖片）

貨幣政策會進一步減息降準

在貨幣政策方面，兩會政府工作報告提出，貨幣政策要靈活適度精準有效，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。與此同時，要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。劉健恒預計，今年內地在貨幣政策方面，會進一步減息降準。

人民幣方面，劉健恒預計，美元兌人民幣年底目標價為7，近期在7.2附近上下，表現偏弱，下半年隨著美國聯儲局減息，美元走弱，有望對人民幣帶來支持，唯力度仍可能偏弱，因內地或有進一步減息降準舉措，令美元流出資金部分需求其他更高回報市場。

料外資未必能恢復以往水平

近年出現外資流出中國，導致淨流入資金大幅下跌的情況。兩會提出，加大吸引外資力度，縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。

劉健恒表示，去年尾開始外資已開始回流內地股債投資市場，至於外商直接投資（FDI)情況則仍待更多數據公佈，而地緣政治促使供應鏈外移等問題持續，料即使外資有所回流，增長情況也未必能恢復至以往水平。