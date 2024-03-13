廿三條立法 　渣打劉健恒︰港應向前看 　可續當超級聯繫人

兩會政府工作報告提出，堅定不貫徹「一國兩制」、高度自治的方針，與去年的政府工作報告比較，今年並新增「支持港澳發揮自身優勢及特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局」的內容。繼早年國安法後，港府正在港推動二十三條立法，外界憂慮會進一步削弱本港在國際市場的競爭力。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒則認為



劉健恒表示，二十三條立法勢在必行，香港唯有向前看，做多點工作，去令全球投資者或企業相信，香港作為中國及國際市場中間人角色，不會因此而被削弱。 （黃寶瑩攝）

未來十年仍需超級聯繫人

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，二十三條立法勢在必行，香港唯有向前看，做多點工作，去令全球投資者或企業相信，香港作為中國及國際市場中間人角色，不會因此而被削弱。 而事實上，財政預算案也提出不少提升香港競爭力的中長線政策，包括綠色經濟、數碼化、高才通、引入重點企業辦公室等。

劉健恒表示，未來5至十年，相信市場仍持續關注中美關係及地緣政治等問題，仍會非常需要一個超級聯繫人在中間。香港可以擔當此角色，除了內地鏈接外，更需要強化國際方面的吸引力，這方面工作包括利用本身在服務業方面的優勢，包括科技、金融、法律等方面，去拉動其他行業，從而提升與國際間的互動，簡單的稅制優勢也可以繼續對外宣傳。