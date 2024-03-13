Intel據報暫准續向華為供貨　貨值數億美元　用於生產手提電腦

英特爾Intel（美：INTC）據報獲得批准，可向華為繼續銷售晶片，貨值數億美元。《路透》引述知情人士消息指，出口的晶片將繼續用於華為的筆記本電腦生產。



美股晶片相關股份昨夜隨大市回彈，英特爾升0.8%報45.2美元，板塊龍頭英偉達Nvidia（美：NVDA）繼日前股價插水後復甦，昨夜彈高7.2%報919.1元，盤後更漲至931.1元。



據報撤銷許可證計劃暫被擱置

華為在2019年，遭美國前總統特朗普政府列入貿易限制名單，通常被列入這項名單，就無法獲得美國製造商供貨。不過其在2020年底卸任總統前，美國商務部授予包括英特爾在內的一些美國華為供應商特別許可，允許向華為出售某些產品。

而美國現任總統拜登長期以來一直面臨撤銷前總統川普政府頒發的許可的壓力。報道引述消息人士及美國官員指出，美國商務部去年底前已擱置撤銷許可證的計劃，未有說明原因，但指將來仍可重啟撤銷許可證的計劃。

華為華為在2019年，遭美國前總統特朗普政府列入貿易限制名單。（資料圖片）

對手AMD曾同樣申請類似許可 未獲答復

知情人士向外電透露，英特爾的競爭對手超微（美：AMD）於 2021年初拜登上任後，也申請了銷售類似晶片的許可，但從未獲得答覆，對此公司認為作法不公。外電稱，英特爾、華為、美國商務部及白宮都拒絕置評，超微未有回覆。