《彭博》引述消息報道,華為及其合作夥伴中芯(0981)去年依賴美國技術,在內地生產一款先進晶片。其中中芯使用來自應用材料及Lam Research Corp.的設備,為華為在去年生產7納米晶片。



中芯﹑華為及Lam沒有回覆查詢。應用材料和負責實施出口管制美國商務部工業與安全局拒絕發表評論。

中芯國際標誌:A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo October 14, 2020. (REUTERS)