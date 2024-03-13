新加坡加強審查中資設立家族辦公室　今年以來已拒絕2宗申請

內地富豪尋求移民或資金外移，不少會選擇新加坡。不過，有外電消息稱，新加坡近日加強審查來自中國的資金，這是自當地去年8月發生洗錢醜聞後的舉措。新加坡當局今年已拒絕兩宗涉及中資的家族辦公室申請。



有外電消息稱，新加坡近日加強審查來自中國的資金，這是自當地去年8月發生洗錢醜聞後的舉措。新加坡當局今年已拒絕兩宗涉及中資的家族辦公室申請。（Unsplash/ Zhu Hongzhi）

去年8月發生洗錢醜聞

據《日經亞洲》引述兩名負責相關案件的知情人士透露，兩宗駁回申請，包括僅持有中國護照的人士，和持有其他外國護照的人士。當局是以書面形式拒絕其中一間辦公室，但沒有給予詳細原因。被書面否決後，該辦公室目前正在考慮從新加坡轉向加拿大。

知情人士稱，尋求在新加坡設立家族辦公室的中國公民，今年也面臨著更嚴格的審查，當局藉以推動反洗錢工作。新加坡對中資申請者的質詢，包括持有多少本護照，及與他們有聯繫的任何實體，是否面臨中國的監管行動等。

設立家族辦公室查詢變少了

去年8月，新加坡警方逮捕來自中國、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯等國的10名涉案人員，扣押或凍結逾30億新加坡元(175.64億港元)資產。 當地律師及財務顧問指，在新加坡對洗錢案展開調查幾個月後，去新加坡設立家族辦公室查詢變少了。

知情人士表示，MAS過去通常不會直接拒絕申請，而是採取拖字訣，讓申請人等待很長時間，而且等待的時間愈來愈長，從12個月到18個月、24個月。但從今年年初開始，開始看到一些徹底的拒絕。而直接拒絕意味着MAS將不會再次考慮該宗申請。

截至2023年年底，新加坡共有1400個單一家族辦公室獲得減稅資格，較2022年增長27%。單一家族辦公室向MAS遞交申請減稅，也可以選擇不使用這些激勵措施而在新加坡運作。