Salomon Genesis越野跑鞋　平衡輕身與保護性　跑山行山皆宜

在秋冬行山季節，有什麼行山鞋推介？2023年香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）完成者廖科樂近大半年穿Salomon Genesis越野跑鞋訓練，他認為這對鞋前掌觸地反應好，兼顧保護及緩震能力，而且鞋底抓地力適應不同路況，足以應付三四十公里的越野旅程。廖科樂補充Salomon Genesis也適合跑山新手及一般行山人士，滿足各類型用家。



Salomon Genesis是一對全面的越野跑鞋。

廖科樂是香港其中一位優秀的越野跑手，代表作是2023年以52小時02分走完298公里四徑，成為史上第四快的完成者。大半年前，廖科樂開始穿Salomon Genesis越野跑鞋訓練，他表示第一次拿起這對鞋已經感到驚喜，想不到它那麼輕身。英國碼8.5的Salomon Genesis重269克，在坊間普遍越野跑鞋之中屬於輕。

廖科樂穿了Salomon Genesis大半年，他認為這對鞋適合不同的山友及跑友。

Salomon Genesis在不同部分都採用輕量化的物料及設計，例如Matryx®技術的鞋面既輕又耐磨，無縫但透氣，加上用了energyFOAM中底，輕巧地提供適中的回彈力量。廖科樂亦讚賞Salomon Genesis的中底不算厚，但緩震及回彈俱佳。

Salomon Genesis使用索帶系統，方便穿著，鞋舌有收納鞋帶的空間。

Salomon Genesis還採用標誌性的Quicklace索帶系統，穿上鞋後一拉即快速收緊，十分方便調節，不需要綁結，而且鞋舌有空間收納索帶，避免行山或跑山途中被障礙物勾到索帶。

廖科樂穿著Salomon Genesis在大帽山一帶訓練。

近大半年，廖科樂穿了Salomon Genesis走了超過400公里路，他認為這對越野跑鞋最大的優點是前掌觸地的反應好，可以更靈活地應對不同地形。他表示有些跑鞋過分講求速度及輕量，會忽略保護及緩震，但Salomon Genesis就取得理想的平衡，兼顧到對足部的保護，例如有加厚鞋頭去保護腳趾。

Salomon Genesis的保護性及緩震能力亦獲得廖科樂的大讚。

廖科樂會穿Salomon Genesis去日常訓練及參加短途比賽，他認為這對鞋足以應付短途的行山或跑山旅程。Salomon Genesis選用ALL Terrain contaGRIP®大底，表現全面，適應不同地形，在沙石及泥徑為行山人士提供足夠的抓地力。廖科樂表示這對鞋可以輕易處理到沙石、碎石路段，例如他不時操練荃灣響石墳場到妙高台一帶的天然山徑。

ALL Terrain contaGRIP®大底可以應付不同類型的越野路況。

對於Salomon Genesis在濕地的抗滑能力，廖科樂表示曾在雨天跑山，走過不少濕石路段，他覺得問題不大。他認為Salomon Genesis並非專屬精英的「高手鞋」，適合不同程度的跑手，包括新手以至一般行山人士郊遊。他解釋，這對鞋給雙腳推力適中，不會令新手的前掌、小腿肌肉有過大的負擔。

廖科樂認為Salomon Genesis適合跑山新手，也適合行山人士。

廖科樂還提到Salomon Genesis的設計包腳，叮囑大家試鞋時要認真，他表示有些店舖可以為客人提供斜面試鞋，記得要嘗試落斜，感受有沒有頂趾。

總結廖科樂的評價，Salomon Genesis是一對全能型山鞋，適合行山及跑山，滿足新手至高手的需求。輕身、前掌反應快是它最大的優點，同時為雙腳提供足夠的保護及緩震。Salomon Genesis是一趟安全舒適越野旅程的最佳拍檔。

此外，Salomon Genesis有GTX版本，鞋面兼備Gore-Tex防水塗層功能，更適合不喜歡濕腳的朋友登山涉水，應付不同天氣及地形。