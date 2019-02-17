【渣打馬拉松2019】姚潔貞產後復勇半馬封后　為奧運達標注強心針

香港最大型長跑比賽，怎少得從2000年出道的「三寶」紀嘉文、陳家豪和姚潔貞的份兒？ 家豪和潔貞榮升父母後，首次攜手戰渣馬，潔貞以1小時16分29秒封后，家豪則在感冒初癒下以1小時12分22秒奪季軍。尚未完全瘦身，卻拋離亞軍的中華台北選手游雅君5分鐘，潔貞坦言是強心針，未來將再次跟隨日本教練川尾慎悅訓練，誓要超越個人最佳時間，趕上東京奧運列車。 攝影：張浩維

去年渣馬，潔貞腹大便便，只能在終點守候丈夫陳家豪；一年後的今天，她的女兒陳瑤快要1歲，潔貞瘦身也七七八八，1小時16分29秒的成績，證明她已為爭取東京奧運資格準備就緒。

姚潔貞以1小時16分29秒奪得半馬冠軍。（張浩維攝）

「其實跑到1小時18分以內都算及格了，『瑤瑤』近來經常晚睡，導致我也欠缺休息，有點疲累，幸好今天比賽氣氛好，西隧口的大廣告見到『好大個自己』，正好為自己打氣。」

西隧口的姚潔貞廣告，連姚潔貞自己都看了幾眼。（盧翊銘攝）

去年4月誕下瑤瑤後，潔貞火速重投訓練，「不過比起我從前的普通狀態，還重2、3公斤，要繼續減磅」，但至少從成績而言，她已經「上力」，為東京奧運準備。不過，東京奧運達標方法異於以往，並非達標就能跑奧運，世界排名必須達到頭80，潔貞與家豪預計，2小時35分才可僅僅躋進前80，所以最少跑到「233」甚至更快，才在安全線內。這個「媽媽跑手」為了盡快重拾佳態，已跟里約奧運的日本教練川尾慎悅聯絡，積極準備訓練計劃及比賽安排，3月她將到日本再跑一槍半馬，為7月黃金海岸馬拉松備戰，再視乎「黃馬」成績，力爭年底代表香港出戰亞洲錦標賽，潔貞透露：「想過今次渣馬跑全馬，但我之前右膝有點傷，與日本教練討論後，寧願『留quota』爭取奧運資格，今次跑半馬，加上3月另一槍半馬，好為7月黃金海岸定下步速和策略。」

陳家豪（左）、姚潔貞（右），永遠都是香港長跑的活寶貝。（高詩琦攝）

潔貞坦言，改制後，奧運之路比4年前更困難，但站在她身邊的陳家豪卻對愛妻充滿信心：「你才練了半年，再練半年一定脫胎換骨！」身邊的潔貞立即說：「你唔騷擾我就得！」她也「打蛇隨棍上」炮轟家豪陣前染病，「之前已感冒一次，傳染全家，今次大賽前又病，瑤瑤也感冒，本想叫家豪不要跑，以免傳染其他跑手」；幸好家豪經過兩天全面休息，今早已退燒，熱身後自覺狀態不錯，終於踏上頒獎台，但潔貞再次不失本色，說：「我幾驚跑跑吓佢唔掂，等埋我一齊跑，我最驚佢嘈住晒！」但她隨即說，最害怕的還是丈夫不適，猶幸沿途未見有人急救，就知丈夫順利作賽，終於再次在終點拍下合照，這是他倆由小情侶、夫婦到為人父母的成長見證。