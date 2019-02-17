【渣打馬拉松2019】新舊鐵人結伴衝線　孫鎮傑險勝黃子圖封王

天還沒亮，有的參賽者連線也未上，渣打香港馬拉松2019的男子10公里冠軍，就在6時33分誕生。 前三項鐵人孫鎮傑和現役三項鐵人兼雅加達亞運銅牌黃子圖全程拍住跑，甚至一起衝線，最終孫鎮傑「贏個馬鼻」，以33分正封王，突破去屆的亞軍戰績。 攝影：張浩維

21歲的孫鎮傑是理大測量系學生，也是前香港三項鐵人隊成員，不過離隊已經4年。今天比賽，他與前隊友黃子圖全程拍住跑，甚至一起衝線，最終兩人的時間同為33分正，但孫鎮傑「贏個馬鼻」，季軍則是余承謙，時間為33分10秒。「不是特地一起衝線的，不過全程拍住跑，跑順了，最終就順其自然一起返回終點。」孫鎮傑賽後說。

黃子圖（左）與孫鎮傑（右）一起衝線，最終孫鎮傑「贏個馬鼻」。（張浩維攝）

孫是去年渣馬10公里亞軍，今年奪冠雖是突破往績，不過33分正的時間，比起去年32分01秒慢了接近1分鐘。孫鎮傑直言，今天頭半程速度頗慢：「頭半程與整個領先集團一起跑，步速不算快，到了6公里開始，黃子圖加速，我也跟住走，我倆就領先直到最後。」孫鎮傑對於奪冠感到驚訝，因為開季時曾因訓練增量太急而受傷，幸好未受影響；今早微涼的天氣也有利發揮，最終踏上頒獎台。但他坦言對33分正這個時間未感滿意，希望能突破32分01秒的個人最佳時間。

蔡欣妍衛冕渣馬女子10公里。（張浩維攝）

女子10公里方面，與黃子圖攜手在雅加達亞運奪得三鐵混合接力銅牌的蔡欣妍，蟬聯渣馬女子10公里冠軍。她說衛冕非常困難，也深信新一代女跑手實力正追上姚潔貞一代：「其實新一代女將的實力不錯，畢竟我不是專項長跑，而是跑步游水單車兼備的三鐵運動員，很高興能與大家一起競賽。我相信這一代的女將正在趕上姚潔貞的步伐，希望愈跑愈好。」蔡欣妍的時間為37分10秒，英國跑手韋禔和香港跑手呂慧敏分列亞季。

渣打香港馬拉松2019。（盧翊銘攝）