【01測試】一鞋走盡山林與市區　適合香港山徑的新鞋

跑季隨香港渣打馬拉松完結踏入尾聲，過去數月跑手追里數追到天昏地暗，是時候放下跑鞋小休，郊遊是不俗選擇。

01測試

測試産品： The North Face Safien行山鞋

測試內容：由馬鞍山村出發到昂平大草原，途經鹿巢山後回馬鞍山村，全程約6公里。

淺灰色的中掌位置較一般越野跑鞋厚，後踭位置有窗口看到新研發的物料XtraForm 。（區嘉俊提供）

簡介

Safien鞋面採用早前撰寫過的GORE-TEX®物料（相關測試），防止水份和泥土「入侵」鞋內。越野跑手梁志恆（相關文章）指導過，很多時「拗柴」是有過程的。當走到末段，體能下降、肌肉乏力，腳部開始傾側，未能「回到正軌」，導致「拗柴」。Safien的鞋楦略高，為足踝提供額外助力，降低受傷機會。

大底分成兩個區域，黑色重耐用和黃色重增強磨擦力。（區嘉俊提供）

中底則採用XtraFoam™，這個物料強項是緩震兼提供支撐，適合長距離穿梭山嶺。中底的中間位置比外邊柔軟，讓鞋更平穩和舒適，走到柏油路都有顯著緩震效果。

大底分成兩個區域，中間的黑色重耐用程度和黃色重增強磨擦力。如果你按那些膠粒會發現黑色較硬和黃色較軟，只因抓地力和耐用多不能兩全其美，抓地力愈高愈易磨損。Safien就在兩者間取平衡，所以分成兩個區域。

女裝設有黑色配上黃色。（區嘉俊提供）

試後感

香港山林不像日本，日本郊野大多是天然路況，香港則混合泥地和柏油路為主。這次馬鞍山村出發為例，途經柏油路和梯級、沙石地和草泥地等，Safien在此混合地形遊走皆很舒適，十分適合香港郊區特色。

如果你要參加越野跑，Safien並不適合你，只因它設計目的是行山不是跑山。它沒有為競速減低舒適度和保護性，所以鞋楦和中底比一般越野跑鞋高。大底的坑紋很深、凹凸分明和質料很軟。走到碎石路都不覺得刺激到腳掌，而且像踏在軟墊上，感應路況能力和靈活度就不及越野跑鞋。

我由泥地走到石地，兩種地型我都走得舒服。（區嘉俊提供）

過去我郊遊後走到市區，試過因鞋的中底太硬和避震不足，在市區行到腳踭痛和雙足疲憊。Safien不單沒有上述問題，就算平常穿它逛街都可以，唯獨有防水功能的它透氣度不及路跑鞋。

想睇其他測試，即click以下文章：

【01測試．越野跑】越野背包的抉擇 存放水袋 還是水樽

【01測試】設計獨特的跑鞋 讓跑手有非一般體會

【01測試．越野跑】薄如蟬翼山賽戰衣 衫身設計貼身「貼心」

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！