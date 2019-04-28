【跑手接龍二．85】跑店跑手．因緣際遇　工程業轉職成越野店店主

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「自由跑手」文國明留給「跑店跑手」高君亮的話是：「要突破嘅唔係里數，係你自己！」

每個行業都有興衰期，人在業內自然會感到何時要離開。我從事工程多年，多次與新鴻基、長江和恆基等公司合作，負責會所的健身室、保齡球場和泳池等。可是，近十年香港變了很多，以前香港人重視物業會所，現在年輕人最怕「上唔到樓」，新樓面積細得像套房，還怎會重視娛樂設施？大約6年前，我知道是時候轉換跑道，由身兼兩職轉為全職打理越野跑店。

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看到這一人一狗，猜到是哪一間越野跑店嗎？（受訪者提供）

我擔任香港青年獎勵計劃的義務導師多年，帶領年輕人攀山越嶺，十多年前，朋友建議一起經營越野跑店，我就身兼兩職，早上做工程，下午打理店舖。舖頭以「三點不露」聞名，意思是未到下午三時都未營業，只因早上忙於正職，例如走訪7個地盤，審視工程進度。生活忙碌，但有目標就不難捱，我上有父母、下有女兒，多項工作就是多個發展事業機會，不會計較工作量。

台灣環島跑，有些地方太偏僻，要截的士都很困難。（受訪者提供）

運動是我的興趣、工作和需要，把興趣化成工作都想有收入，我的竅門是參與其中。早期，店舖以售賣行山用品為主，我是行山導師，自然熟悉山友需要。後來，越野跑愈來愈普及，跑手跑到上山，山友愛參加長距離越野賽，我都切身融入圈子，跑路又跑山。運動亦是生活需要，我試過一周帶父母和外父母到5間醫院覆診6次，讓我意識到身心健康才能好好照顧家人，所以早年放棄發展空間更大的內地工作，回港後沒有停止鍛煉身體。我不敢講做運動等於健康，但定能紓緩壓力，活得快活一點。

每人都有自己的選擇，別人羨慕高君亮（左）現在生活自由，但當年他女細老婆嫩，只能眼巴巴看着朋友們去歐洲旅行。（受訪者提供）

投身職場三十多年，事業上了軌道，女兒都大學畢業，肩膀擔子少了，我與太太喜歡嘗試過去未能抽空做的事。上月，我們一行五人到台灣環島跑，20日的旅程，朋友跑了1000公里，我倆跑了610公里。距離不是重點，重點是我們能離港20天，享受喜歡的事。

我滿意自己的生活，但人生沒有永遠的順境和逆境，不同時期，我們要面對不同困難，所以無論活在哪個世代，都該盡力，能掌握的盡量掌握。我相信努力不一定要大富大貴，尤其香港這世代競爭很大，但我們眼光放遠些，不止把目光停留在香港或內地，放眼世界，能力足夠定有容身之地。

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