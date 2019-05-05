【跑步路線實測．港島篇】一文走遍4條路線　港島東走到港島西

對於練跑路線，跑者們各有心水。「01跑手」Maverick結伴不同跑手或跑團，一起親身走到不同路線，希望跑勻全香港。 這篇文章集結4條跑步路線，由港島東的西灣河，介紹到港島西的數碼港，連結全港島。

路線1：西灣河的秘密花園

說起港島東練跑路線，有人練鰂魚涌海濱花園，有人練柴灣斜，其實西灣河還隱藏一條獨特的跑步路線，堪稱港島東的「秘密花園」，我們跟住LightOness和WeakEndsHere跑，大家可要做好準備，這條短短約4公里的路線，難度達到4星級數呢！

路線2：4屆香港拳王練跑路線寶雲道

曹聲揚不單是4屆香港拳王，還是南華會拳擊部總教練。這條路線與南華會會址相近，他們從樂活道出發，經長長的斜坡，跑到跑步聖地寶雲道。寶雲道全程3公里，來回就是6公里，可通往跑馬地、銅鑼灣、灣仔和中環。

路線3：港島西 從摩天輪尋找天空之鏡

中山公園室內運動場有多項設施，安迪拳館的吳宇漢就在中山公園室內運動練拳。摩天輪就在拳館不遠處，跑手可寄存行李於內運動場，再由摩天輪走到西環碼頭。

玻璃之鏡，可遇不可求。（Gloria Lau提供）

路線4：與海為伴的路線 西環走進數碼港道

這條路線由堅尼地城海旁出發，開跑不足1公里就會走到上斜路段直至第4公里，第7至8公里都是上斜，沿途較靜和路經墳場，針對斜坡練習特別有效，夜跑就要份外小心。

跑到數碼港，望著海一片，拉拉筋心曠神怡。（資料圖片）

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