【跑手接龍二．86】千里跑手．5公里與1000公里　本質無異

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「跑店跑手」高君亮留給「千里跑手」羅啟邦的話是：「機緣每日都可能會在你身邊擦身而過。」

記者約我做訪問，我都不知道該講什麼，就分享超級馬拉松（超馬）的經歷吧。2014年，好友Janice受邀參加台灣東吳國際超級馬拉松，這場比賽要連續跑24小時。我在山上跑24小時都不覺倦，但轉成路跑24小時卻會腳痛，加上讀了超馬高手關家良的書，他提到每月跑1000公里，我覺得很有趣，決定挑戰自己，放棄跑山，由月跑1000公里開始參與超馬。

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2019年的横越台灣246公里，羅啟邦上武嶺途中，呼吸困難，只能步行。（受訪者提供）

一個月內跑1000公里，不單是鍛煉身體，還是精神試煉。每天上班前跑10公里、下班跑20至30公里、假日跑50公里，經常會眼睏、肚餓和疲倦，更感到長期欠缺營養和血液流動，這些事好抽象又好實在。將1000公里定為月跑目標，表達到香港超馬跑手特色。香港業餘田徑總會沒有超馬代表隊，我們都是自己逼自己，跑到身體有無數訊息叫你放棄，我們就用意志跑完1公里又1公里，里數再多都不會有官方紀錄或社會關注，純粹是自我感覺良好，看似無謂，但過程中會提昇境界。

在羅啟邦身後的是鄔棕輝，他在48小時超馬賽跑出367公里，是香港目前唯一一名能夠跑入國際標的。（受訪者提供）

境界，不是指跑得久就比別人勁。每人極限都不同，挑戰5公里與1000公里，距離不同，本質一樣。境界指超馬比賽中要經歷生理周期，人有生理時鐘，每天有些時間消化系統讓你特別肚餓、某段時間特別想睡。比賽時，我們食流質食物，身體有營養持續跑，但餓的感覺不會停止，人只能捱餓。一天24小時，我們有最弱，也有最強時間，疲倦遇到最弱時刻，是雙重打擊，我們就要激勵自己，說服自己捱過最弱時刻，就會迎來精神飽滿。

除克服生理周期，我在橫越台灣超馬比賽中，走上海拔3275公尺的武嶺更出現高山反應，呼吸困難，感到有生命危險，內心講盡粗言穢語，腳卻繼續往前走，以上種種都是超長距離比賽才領會到的。

跑畢48小時比賽，他兩隻腳都腫和起水泡了。（受訪者提供）

比較超馬與馬拉松，我認為馬拉松是舒適圈，不是指馬拉松很容易，而是馬拉松可透過控制配速，調節辛苦程度，超馬跑得再慢都要經歷生理周期，定必辛苦。常言道，由鍛煉到跑馬拉松能讓人生有新領悟，超馬更甚，一場通宵達旦的比賽已是一個故事。

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