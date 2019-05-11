【01測試．耳機】從那天起不辨別左右　 NT01AX自動切換母機

10年前，藍芽耳機尚未普及，街上有人用藍芽耳機對話，我們像看到精神失常的人喃喃自語。 時移世易，我們遇到路人或跑手喃喃自語，反會以為他們在用藍芽耳機通話。 今次測試的NUARL NT01AX藍芽耳機，由我寫簡介和Project 01成員Ken分享試後感，這部來自日本的耳機，在調校電量方面下了苦功。

01測試

測試產品：NUARL NT01AX藍芽耳機

測試內容：由Project 01成員Ken透過日常生活和跑步測試，我（Maverick）撰寫簡介

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左側耳機可遙控手機內的音樂播放、接聽電話和音量調節 。（區嘉俊攝）

簡介

NUARL NT01AX是NUARL NT01的更新版，它透過新技術改善通信穩定性、音質和播放時間。接收是否穩定對跑手特別重要，只因我們邊跑邊聽音樂，移速度高，電話又不斷搖擺，影響連接穩定程度。

NUARL NT01AX採用左右兩邊耳機獨立通信技術「TrueWireless Stereo Plus」，意思是兩邊耳機分別與電話聯系，兩邊沒有相聯，所以連接和傳輸更穩定，不容易斷開。

語音通話時，信號同時傳達到雙耳，所以沒有信號延遲。（區嘉俊攝）

藍芽耳機不及有線耳機的是電源問題。有線耳機透過電話取電，藍芽耳機依靠自身；如果忘記充電，就算攜帶藍芽耳機上街，都得物無所用。NUARL NT01AX能使用超過10小時，每次重新啟動耳機，剩餘電量較多的一邊耳機會自動切換成母機，這樣就不會只消耗單側耳機電量，持續播放時間就會更長。另外，充電盒可為NUARL NT01AX充電2.5次，每次1.5 小時就充滿，即NUARL NT01AX約可播放35小時音樂。

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試後感 By Project 01成員Ken

耳機夠輕（每邊5克），有耳掛，佩帶時可推向耳道，並用耳窩和耳道兩個位把它帶得穩妥。連線質素很好，多次佩帶都沒有斷線或接收不清，音質與Jaybird X4的音質相約，低音不算重。

大家可透過硬幣估計充電盒的大細。（區嘉俊攝）

NUARL NT01AX充電盒沒有以上問題，但要小心放好，以免誤壓耳掛。總括而言，NUARL NT01AX整體功能不俗，但防水程度是IPX 4，濕手操作沒問題，但雨天帶就有風險。

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