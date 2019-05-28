【01測試．跑鞋】首次測試Reebok跑鞋　四平八穩的驚喜

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01測試

測試産品：Reebok Forever Floatride Energy跑鞋

測試內容：多次路跑，最長15公里，總共約70公里

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中底白色物料就是Floatride Energy TPE。（區嘉俊攝）

簡介

Floatride Run Fast，被外國跑步雜誌《Runner"s World》選為2018年度最佳跑鞋，它的中底物料與Nike 4% Flyknit Vaporfly相同。今次推出的Forever Floatride Energy中底名為Floatride Energy TPE，可說是前代的改良版。TPE是一種熱塑性彈性體珠，通過蒸汽製成中底泡棉，比常見的中底物料EVA輕。Forever Floatride Energy全掌都有採用Floatride Energy物料，旨在緩震和能量回饋都不下於前代。

鞋面採用常見的透氣網布，兩側和鞋跟加了膠質，加強鞏固度。鞋底是全橡膠外底，紋理有一定深度，對耐用性和抓地力有幫助。

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試後感

性價比高是Forever Floatride Energy重點，它的售價是港幣699，價錢不高，中底物料卻與Nike 4% Flyknit Vaporfly一樣，而且在重量、緩震、回彈和抓地力取得平衡。無論穿它快跑，還是1.5小時慢跑，它反應都夠快，鞋身很柔軟，容易隨腳掌彎曲，中底亦提供足夠緩震和回彈力，我試過在雨後穿它跑步，抓地力十分充足。

早前測試Nike Free RN 5.0（按此閱讀），我形容Free RN 5.0是針對性很強的跑鞋，Forever Floatride Energy相反，沒有一項功能是獨步天下，但每一項都表現不俗，比賽和練跑都足以應付，適合喜歡一對跑鞋走天涯的跑手。

按圖看清Forever Floatride Energy細節：

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