【跑手接龍二．88】路山跑手．用路跑的方法跑山　定必慘烈

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「長青跑手」Macy Li（李梅春）留給「路山跑手」Simon（陳健明）的話是：「我愛有毅力和堅打不敗，電兩下又翻生的小雞」。

我與很多香港人一樣，人跑渣馬，自己又跑渣馬，由報名參加香港馬拉松開始跑步，第一次就跑半馬，超過2.5小時才完成。往後，我加入跑團跟教練學習，3年間10公里完成時間由42分鐘進步到36分鐘內，並在香港馬拉松Sub 3了。

跑山要考慮補給食物。（受訪者提供）

路賽，全程都要盡力，10公里至馬拉松全程都用目標配速跑，我第一次跑全馬，跑到抽筋都堅持跑，只因跑者不能步行，一行就是輸。根深蒂固的想法，卻在我參加越野跑後改變，用路跑的方法上山，必死無疑。

路跑和越野跑有很大分別，當年我缺乏越野跑經驗，卻斗膽完成23公里越野賽後，報名參加5個月後舉行的168公里越野賽。幸好，我有伯樂豬仔（陳偉耀），每周他帶領我行山，每次走10多小時，讓我的肌肉漸漸變強和適應長時間運行。

路跑者有種堅持和復活能力，跑光氣力就小休，休後會復活，花光再小休，憑堅持總能走到終點。越野跑就別妄想用這種方法，路跑需時幾小時，越野跑動不動就20小時，單靠堅持不能成事。走到上山，50公里以內賽事，還可用路跑底子堅持到尾，50公里以上不要一下子耗盡體能，見人就追定傷亡慘重。漫漫長路跑手身體會出現不同狀況，不追趕對手，他都容易出現異狀，所以保留實力和均速前進才是上策。

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他參加168公里越野賽後兩周，參加毅行者。（受訪者提供）

他們的毅行者完成時間約是14小時。（受訪者提供）

早前，我到廣州參加100公里越野賽，本是名列前茅卻走錯路，跨越一座大帽山的高度先察覺，唯有轉換心情回到賽道繼續比賽。容易走錯路都是越野跑特色，途中多分岔路，又靠絲帶為記，愈是前列的跑手愈少時間看手錶的衛星定位，所以走錯路的機會遠比路跑高。我們可以做的，就是先試路和多檢視衛星定位。

跑了多年，我喜歡路跑又喜歡越野跑，路跑就每秒都盡力，越野跑就多些時間享受身邊環境，例如上山會步行就可以欣賞風景。兩者各有特色和互補不足，讓我跑了多年都沒有厭倦。

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