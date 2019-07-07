【跑手接龍二・89】實戰跑手．日打3份工　供完樓做跑步高手

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「路山跑手」Simon（陳健明）留給「跑手」邊邊（李云松）的話是：「熱愛跑步的心，保持住團火一齊傳承下去」。

我在沙士時期買樓自住，自此與許多香港人一樣努力工作，賺錢供樓。我有十多種車牌，皆因它們是我的謀生工具，吊機車牌都有，駕那種車經常要消耗體力保持離合器空轉，沒駕駛過重型車很難明白。有段時間，每天做3份工，「揸完小巴揸的士」，下車時腳浮浮。疲倦至此，哪會想做運動？

現在他的工作壓力較細，休息時間都充足。(受訪者提供）

積極工作有回報，三十多歲時，物業差不多供完，不用再「日上三班」。某天，我帶女兒去泳池習泳，看到教練們渾身肌肉、虎背熊腰，激發我的雄心，要把體重從76公斤降低。游泳有很多限制，受場地、天氣和時間影響，我取易不取難，穿起跑鞋走到葵芳運動場。最初跑3圈要停下飲水，跑4圈又停，再跑3圈，第一次跑步就這樣完成。由每周一次到每周跑三次，見前面有人就嘗試跟上。一年後，獨過兒參加10公里比賽，完賽時間是43分鐘，發現自己跑得比很多人快。直至那次比賽，我才知道陳家豪是誰。

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原來很多葵芳運動場的跑友都有參加比賽，「跑食會」主席是其中一員，他邀我一起練習。從此，我知道何謂間歇跑，亦意識到自己是典型新人，「有頭威冇尾陣」。頭150米快，後250米「拉車」。又過了大半年，我再參加比賽，10公里成績突破到40分鐘內，發現自己不遜於人又有跑友稱讚，開始感覺有點飄飄然。這也是我練馬拉松的原動力，終於人生的初馬跑出3小時5分鐘，第2次就Sub 3了。

他由76公斤減到58公斤。(受訪者提供）

跑而優則教，我的教學理念是行動為上，經驗先行，用戰績增強說服力。我46歳用36分鐘完成10公里並刷新個人最佳時間（PB)，香港該算罕見。戰術運用都是重要一環， 10公里比賽跑到最後1公里，對手過你，必是儲夠氣殺上，要打定輸數，如果最後2公里和你拉鋸，就是意志之戰。反過來說，超越對手要儲好能量，在最後1公里一口氣趕上，讓對手絕望。

比賽到尾段，他不會和年青跑手追逐，只因不在同一組別。（受訪者提供）

當然，知識亦重要。每當學生提出問題，我都會盡量解答，不懂就請教高明，再作分享。我都沒有放棄求進，上年10公里和半馬拉松有突破，速度底子好了，今年馬拉松有望更上一層樓。

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