【01測試・跑鞋】分成「一格格」的Ghost 12　步伐順暢轉換

「01測試」有個小變革，大約4篇為一個系列，測試同類產品，例如路跑鞋、耳機或越野跑鞋等。 每次會有一個主題貫穿系列，第一個系列是跑鞋，主題是「比較」。 上篇Hoka One One Carbon X開始了第一個系列，今次是Brooks Ghost 12，與它比較的是adidas UltraBOOST。

01測試

測試産品：Brooks Ghost 12

測試內容：多次路跑，包括有上落斜，全程12公里的海洋公園往返南灣泳灘

中底前掌和後掌，外觀已見不同。（區嘉俊攝）

簡介

早前於「01測試」分享過BROOKS以力量回饋和鞋底厚度為軸，定出四分圖。今次測試的Ghost 12，屬於保護性強的中性跑鞋（Neutral），適合普通足弓至高足弓跑手，定位是柔軟、緩震強和適合長距離路跑。

大底分成一格格，而且不同位置的設計和大小有不同。（區嘉俊攝）

Ghost 12鞋面不算薄，但很柔軟，亦富彈力，兩側有足夠承托，不會影響腳掌屈曲。中底混合品牌中兩種緩震物料，分別是BioMoGo DNA和DNA LOFT，BioMoGo DNA緩震力強，物料比一般EVA膠可快50倍分解，對環境破壞較少。DNA LOFT密度較低和輕，而且很柔軟，又有足夠回彈力和耐用。鞋底就用分段式防震墊，像「一格格」分開鞋底，讓腳掌着地位置，步伐由先到後都能順暢轉換。

試後感

鞋面柔軟是最強的穿後感，穿著舒適，不過物料不是最透薄舒氣——上星期六（7月6日）早上，我跑於海洋公園至南灣泳灘，雙腳未感侷促，但我擔心雨天跑步會使它變得很重，難以回復乾爽。

其它01測試文章：

【01測試】破世界紀錄的Carbon X 弧型中底碳纖維板「彈起」腳步

物料較厚，像軟墊包住腳。（區嘉俊攝）

中底承托力充足，跑1小時15分鐘都不覺兩腳受到反震影響；鞋底「一格格」，讓腳掌易於伸展，但鞋底有導向，亦有一定厚度，轉向能力不算高，不利速度跑、轉向訓練向和變速訓練。

今次以adidas UltraBOOST與Ghost 12比較，外觀以UltraBOOST優勝，Ghost 12不夠流線型和設計踏實，不能與潮流界佔一席位的UltraBOOST媲美。鞋面兩側承托力就以Ghost 12取勝，長課就跑得更穩妥，節省體力，快跑感覺是UltraBOOST略勝一籌。

大底值得討論，UltraBOOST很薄，主要依靠中底物料，Ghost 12就特別厚和設計成一個又一個「大格仔」，發揮腳掌着地後，轉換着地位置的功能，兩者取向明顯不同。

按圖比較Brooks Ghost 12和UltraBOOST：

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