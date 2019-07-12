【01齊跑】黃金俠跑全球首次舉辦　參加虛擬跑贏特別Tee集齊獎章

「金色的勇戰士」踏足香港，同你一齊跑！日本經典動畫「黃金戰士」舉行世界首次主題跑，一眾戰士將於本年9月22日集結香港，連同充滿戰士魂的跑友並肩同跑，喚醒你的童年回憶。 充滿特色的主題跑，《01齊跑》當然要大力支持。

「Gold Lightan Run 黃金俠跑」將於本年9月22日（星期日）上午於欣澳海濱長廊舉行，設有10公里、5公里和3公里項目，其中5公里和3公里更設家庭組，一邊跑一邊享受家庭樂。

《01齊跑》將會聯同全城街馬，推出一系列黃金俠活動，為一眾黃金俠迷熱身。7月12日開始，只要登入《01齊跑》參加黃金俠虛擬跑，完成3K後回答「點解鍾意睇《黃金戰士》」，有機會贏取黃金俠跑2019香港特別版T-shirt 一件，名額10個 。活動將於7月19日完結，把握機會！

立即加入「黃金俠」虛擬跑挑戰，成為正義嘅朋友！

登入挑戰頁，按「立即參與」，向黃金俠一齊跑！

完成3K虛擬跑再答問題，有機會獲得黃金俠跑香港特別版T-shirt，名額10個。（Tatsunoko Production）

此外，黃金戰士更會現身《01齊跑》，在你練跑時為你加油。7月22日起上傳跑步數據，就會取得各款「黃金戰士」虛擬章，總共六個。只要努力練習就會得到黃金俠支持你練跑！

按此下載《香港01》App登入01齊跑

黃金俠（Tatsunoko Production）

各位好朋友已經準備就緒，下列時間跑夠3K，就可以取得不同戰士章：

雷達戰士：7月22日至7月28日 電磁戰士：8月5日至8月11日 透鏡戰士：8月12日至8月18日期間，突擊出現兩天。完成1K即可取得。 機械戰士：8月19日至8月25日 時光戰士：9月2日至9月8日 黃金俠：9月16日至9月22日

時光戰士（Tatsunoko Production）

透鏡戰士（Tatsunoko Production）

Gold Lightan Run 黃金俠跑 日期：2019年9月22日（星期日) 時間：上午8時至下午1時 地點：欣澳海濱長廊

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物