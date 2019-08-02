【夏嘗三鐵．4】三項鐵人裝備重　選手教你如何運單車離港

「夏嘗三鐵」來到最後一期，三項鐵人教練譚佩儀（Elizabeth）為我們探討單車的實用知識，譬如如何運送單車到外地比賽和拆車組車的小心得。

問：三鐵選手離港參加比賽，怎樣運送單車到外地？

答：離港比賽要在選擇航空公司時開始準備，一般航空公司可寄存25公斤行李，就要申請加到30公斤，但部分航空公司將單車定為運動工具，需逐程額外付費，費用足與一張廉價機票媲美。找到合適航空公司後，就要在訂機票時通知他們有單車要寄倉，並提供單車呎吋與重量等資料。

新款單車袋，內配有充氣墊及支撐架，更堅固及加強保護性。（受訪者提供）

用單車紙箱紙箱，要把手把 、坐管和腳踏等拆下。（受訪者提供）

問：單車體積大，而且三尖八角，應怎樣寄存到飛機上？

答：三鐵比賽主要用公路單車、山地車或鐵人單車，選手會因應自己需要選擇。3種單車設計有分別，所以寄存方法都會有不同，例如用單車紙箱、單車專用箱或單車袋存放到飛機。

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Check-in後，選手要把裝備送到機場的大型行李收集點。（區嘉俊提供）

問：3種寄存方式中那一種最便宜？為什麼不只用最實惠的方法？

答：3種方法中，用單車紙箱最經濟實惠，約港幣100就有交易，相熟單車舖甚至會免費留給你，但要按航空公司規定選擇用單車紙箱、單車專用箱、還是單車袋來寄倉。

單車紙箱大多是山地車的原廠紙箱，尺寸是114厘米X 36厘米X 94厘米，它比普通公路車紙箱大，所以有較多空間放單車工具，例如座地氣泵、後備內胎、六角匙、騎車衣服、卡鞋和水樽架等。單車紙箱的好處是便宜和輕巧，單車損毀的機會較低，但不便之處是需要拆掉手把、前後輪組和波腳勾等，才可將單車裝入紙箱，抵達目的地後，又要用較多步驟才能組裝單車。而且，紙箱不防水和不耐用，只能單次使用，運送過程遇到天雨沾濕，身在外地未必找到其他紙相替補。

最近台灣的航空公司對單車寄倉裝箱有更嚴格指示，不接受單車軟袋寄倉，所以訂機票前要查詢航空公司規定。（受訪者提供）

問：那另外兩個有什麼好處和弱點？

答：單車專用箱用料較紙箱堅固和防水，一般箱內設有輪組固定位置，方便拆車後輪組能安全穩固地裝在箱內指定位置。單車專用箱有拉鍊、密碼鎖及鎖頭等，增加安全性，車箱底更有四個小轆方便移動。壞處是拆車後重組和價錢較貴，價格港幣1000至5000元不等。

單車袋很輕，又能摺叠以便儲藏，而且會分門別類，例如公路單車、山地車或鐵人單車袋。內層設有氣墊和隔墊作保護，而且不需要拆手把等零件，把需要拆的零件減到最少。單車袋都有小轆、密碼鎖及鎖頭等，但較難拉動和保護性稍遜。曾有運動員拍攝到機場地勤粗暴拉動單車袋，再將之掉落地上，所以單車較容易損壞。

硬身單車箱可以放入個人行李，而輪組亦有專屬位置固定。（受訪者提供）

問：存放單車上機，還有什麼要注意的地方？

答：所有輪組的胎氣必需放半，如單車使用電子零件，緊記裝箱時將電線關掉和拔斷電源，而且二氧化碳氣樽不能帶上飛機，切勿貪圖方便，免生意外。

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受訪教練譚佩儀在醫療輔助隊教授拯溺班多年，第3名孩子出生後，參加250公里的戈壁沙漠極地超級馬拉松（Racing the Planet），參與9年三項鐵人運動的她擁有以下教練牌照： -ITU 國際三項鐵人聯盟一級教練 -香港三項鐵人總會三項鐵人一級教練 -姿勢跑法教練 -香港拯溺總會拯溺教練