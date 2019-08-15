【馬拉松】世界紀錄保持者傑祖基再衝Sub2　東京奧運前誓創歷史

男子馬拉松世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）再接再厲，挑戰「Sub-2」，將於本年10月在奧地利首都維也納一條循環賽道，嘗試在2小時內完成42.195公里的全馬路程。 他表示希望在來年東京奧運前創造歷史，用腳步鼓勵世人，「人人都沒有極限」。

2小時完成全馬，被視為全馬跑手的極限，傑祖基可謂最有機會達成創舉的跑手。他在2017年5月已首次衝撃大關。他參與「Breaking2」計劃，在意大利蒙扎賽道繞圈挑戰，結果跑出2小時26秒，僅僅未能成功。

傑祖基能否達成1小時59分完成全馬？（路透社）

傑祖基今回參與英國石油化工巨企INEOS主辦「1:59 Challenge」，將於本年10月12-20日在維也納一條林蔭大道挑戰創舉。他明言目標清晰，「我想這等同人類登月，登上最高山峰，達成目標將是另一個歷史時刻。」

2小時全馬是極限，由世界紀錄保持者傑祖基去挑戰，最為適合。（路透社）

賽道全長9.6公里，來回4次後衝線。賽道極為平坦，且九成路程屬直路，選址亦考慮天氣等因素。傑祖基坦言若能夠衝破2小時，這份挑戰精神亦會流傳後世，「可以啟發人類大家庭，知道人人都沒有極限。運動員相信自己，生命不再有限制」。

2017年，傑祖基距離2小時大關，只差26秒。（Getty Images）

搏盡而只差少許，傑祖基兩年前未能衝破2小時，相當可惜。（Getty Images）

來年東京奧運馬拉松，這名世界紀錄保持者將爭取衛冕。完成今回挑戰，就會專注備戰奧運。「現在是適當時間挑戰2小時，我想在奧運前創造歷史」，傑祖基說。