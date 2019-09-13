【01測試．跑襪】跑步要著襪　對襪真係好緊要

耳機測試，中途少休，本周有特別篇。 何謂特別篇？今篇測試與一般「01測試」不同，不只測試一件產品，而是測試多款同類型產品，測試物品是跑襪。 今篇文章沒有用「簡介」和「試後感」兩欄，直接用品牌劃分，並分享試後感。

01測試

測試産品：3對跑襪，品牌包括2XU、Compressport、Nike

測試內容：多次跑步，包括越野跑

用手觸摸才會感到兩款厚（右）薄（左）和紋理略有不同。（區嘉俊攝）

2XU

有跑友說「2XU啲跑襪好跣，我唔太鍾意」，聽後我覺得奇怪，因為我家中的2XU跑襪很緊緻，而且不同區域有不同紋理和彈性，厭它太緊可以理解，但不可能認為它跣。之後，我再到訪2XU店舖就明白了，原來它有厚薄兩款。

胡迪指住的位置有斜紋。（區嘉俊攝）

2XU的跑襪用深淺或顏色劃分區域，前掌底部和腳踭較厚，增強耐用度和穩定度，中掌位置有橫紋鎖穩腳掌。它的長度剛好比跑鞋鞋筒高，腳跟不會被跑鞋擦損。

厚的一款是我最愛穿的跑襪，紋理很深，緊緊包住雙足，增強襪與鞋之間的連結，使腳掌抓得穩跑鞋，跑姿充分轉達到跑鞋。但缺點也是緊緻，緊得襪紋會壓印到腳上，所以我不會穿它逛街。薄那一款，設計大致相同，功能不及厚款顯著。它薄的程度不及Nike跑襪，卻更耐穿。

圓點都分成兩個顏色，留意圓點位置經過悉心安排，反轉一看，物料之多是旁人難及。（區嘉俊攝）

Compressport

Compressport跑襪為越野跑而設，很厚，還加了很多凸點，反轉它更覺用料充足，所以要份外顧及跑鞋尺寸，避免擠迫致跑鞋不合穿。它厚得有道理，皆因越野跑要整天攀山越嶺，腳趾和指甲容易撞傷，雙腳容易發臭，也易因磨擦致起水泡，所以前掌和腳踭附近加上許多凸點，使襪子不易走位，遇到斜坡、轉向和急停等，有助跑得穩定。襪子設計很仔細，編織技術都有專利，能增強耐用度、透氣度和減底腳底與鞋的摩擦，功能實在全面，我認為它是長途越野跑的不二之選。

穿adidas鞋配Nike襪是大忌，切勿以身犯險。（區嘉俊攝）

Nike

一個字「薄」，靠薄走天涯。大家都試過新鞋尺寸比預期細，足部感到擠迫，食之無味，棄之可惜。一對很薄的Nike襪，往往能使跑鞋重生。它的特色是紋理少、質料滑，有些跑鞋必須配上Nike襪。由於它太薄，腳趾容易把它刺穿。

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成功在細節，對襪真係好緊要。（區嘉俊攝）

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