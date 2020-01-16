黃浩聰遭褫奪候選資格　無緣角逐中國戶外金犀牛獎

香港山界猛人黃浩聰去年於UTMB獲得香港史上最佳的第6名，日前獲提名候選中國戶外金犀牛獎。但才隔了兩天，大會就褫奪其資格。

由《戶外探險》雜誌主辦的中國戶外金犀牛獎，日前宣布3位獲提名2019年越野跑人物的運動員，分別是申加升、黃浩聰及向付召。大會介紹黃浩聰於去年UTMB以22小時47分47秒獲得第6名，是這屆賽事成績最好的亞洲選手，也是該級別史上最好成績的中國籍選手。

及後黃浩聰於Facebook專頁分享獲提名感受，表示「我與編輯提出必須以香港人的身份接受這次提名，編輯亦接受我的意見，幫我多次修改」，但他已刪除相關帖文。

黃浩聰去年戰績驕人，UTMB奪得第6名寫下歷史一頁。（資料圖片；梁鵬威攝）

中國戶外金犀牛獎發表聲明，褫奪黃浩聰的候選資格。（戶外探險官方微博）

大會昨日發聲明指，黃浩聰接受工作人員前期採訪時，「主動要求並確認標注其來自於中國香港（有採訪錄音為證）」，並指黃近日「於網絡發表損害祖國統一的言論」，故大會決定取消其年度越野跑人物的候選資格。

根據UTMB官方網頁顯示的2019年賽事成績，黃浩聰名列第6，國籍為中國香港（Hong Kong, China）。

根據UTMB官方成績，排名第6的黃浩聰，為「Hong Kong, China」選手。（UTMB官網截圖）

貴為香港山界其中一名最強跑手，黃浩聰歷年戰績驕人，除了在UTMB寫下歷史一頁，還贏得多項香港山賽冠軍，包括Garmin 100及The North Face 100 Hong Kong，去年底的香港黄金百里，他以21小時41分7秒擊敗多名外國選手，贏得冠軍。

至於另外兩名候選手申加升及向付召，前者去年於香港100封王，又於意大利Lavaredo超級越野賽奪得120公里組亞軍，並在UTMB的CCC賽事中排第5；向付召則於去年4月成為史上首個中國跑手贏得UTMF環富士山超級越野賽女子冠軍，之後在UTMB以女子第11名完成，是戰績最佳的亞洲女選手。

中國戶外金犀牛獎的評委除了業內的專業人士，亦設微信公眾投票。專家投票團共有5票，公眾得票最多的候選人可獲1票。

另外兩名候選人：