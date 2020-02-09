【跑手接龍二・110】後備跑手・身體未能進步　就讓腦袋進步

上期「失望跑手」周書語留給「後備跑手」黃啟樂的話是：「相信自己便會成功」。 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

我靠游泳入讀賽馬會體藝中學，但升中後淪為「萬年後備」，10年1獎牌就是我的戰績，在獲獎的那場比賽我亦是擔任後備。「唔想同佢一隊，會輸呀」，這種話，我聽慣了，活在低谷多年，很明白平庸的人的感受。長大後，我提醒自己不能只協助強者，還要顧及新手。

遠赴美國交流10個月是我開始跑步的契機，那間中學位於只有200名居民和70名學生的小鎮，鎮內連鎖店不多，連麥當勞都沒有，他們說旁邊的鎮就有了。我望住見不到盡頭的大直路，決定為麥當勞而跑，心想每日跑多少少，總會到達。一跑就是3周，距離愈跑愈長，但還是看不到傳聞中的小鎮。按捺不住問朋友，他們說45分鐘就能到達，不過是車程，轉換成里數，大約是100公里，遙不可及。我再沒打算跑去別鎮，卻意外地讓成跑步習慣，更被召入學校的越野跑隊，每日放學到高爾夫球場練跑。

這就是黃啟樂在美國住的地區。（受訪者提供）

現在黃啟樂會為自己和朋友撰寫訓練計劃。（受訪者提供）

回到香港，我由泳手變成跑手，主項是400米和800米，實力介乎正選和後備之間。多得田徑老師鼓勵，我才能嘗到冠軍滋味，刷新沙西區學界男子甲組800米紀錄，不再是永遠的後備。

升上大學後要繼續跑嗎？如果繼續跑又可以練到什麼水平，10公里會快過三項鐵人選手嗎？多屆渣馬10公里組別冠軍都是三項鐵人選手，而不是跑手，實在令人不甘心。左思右想，時跑時停，試過停跑數月轉練泰拳，直至在運動品牌的5000米友誼賽中，跑出15分鐘31秒，我才挽回自信和衝破迷惘，再次認真練跑，並視打破由三項鐵人選手佔據多年的10公里香港紀錄為目標。

當泳手多年成績卻平庸，使黃啟樂明白成績不佳的感受。（受訪者提供）

重設目標，認真訓練，我終於奪得2018-2019大專越野賽冠軍，順利嗎？不順利，只因我練到如火如荼時受傷，想跑也跑不了，只能做負重訓練，6個月內增重6公斤。隊友進度良好，我卻原地踏步，內心不是味兒。思前想後，決定即使身體不能進步，但腦袋可以進步，就瘋狂閱讀，增進運動知識。

2019年12月9日， 我在港島10公里復出，意外地刷新個人最佳時間，以31分52秒完走，與李致和保持多年的紀錄相距不遠。可是，他的紀錄已被黃尹雋改寫。香港長跑界變了，變得比以前強，我跑到這時間眼前還會有其他跑手。我失落，皆因傷患讓我的時鐘停在一年前，現在只是拾回一年前的自己，卻沒有絕望，因我對將來重拾信心。

美國小鎮，就是飛機下的這個樣子。（受訪者提供）