【01齊跑．送01積分】動起來鬆一鬆　完成10公里送你1000分

適量運動有助大家健康，「01齊跑」陪你鬆一鬆筋骨！只要大家完成10公里，同步數據並填妥表格，即可獲得1000「01積分」，人人有獎，永不落空！ 「01積分」可於《香港01》的會員專區換領不同獎賞，讓大家「將汗水換成獎賞」。

本次虛擬跑活動已經開始，直至2020年2月28日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「齊動健康鬆一鬆 」頁面，按「立即參與」後完成10K，同步數據後填妥表格，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「齊動健康鬆一鬆」或其他虛擬跑挑戰。

立即登入「01齊跑」，尋找「01齊跑 齊動健康鬆一鬆」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要你完成10K同步數據，填妥表格，即送你1000「01積分」，一同做適量運動，強身健體！

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏豐富禮品 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多