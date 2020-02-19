【太陽眼鏡．01測試】事物盡納眼內　視野特廣闊的太陽眼鏡

梅花間竹測試，來到第4周，今次登場是大家都很熟悉的品牌Nike，測試的卻是不常見的產品太陽眼鏡。Nike的太陽眼鏡好不好戴？今篇測試就和大家分享。

01測試

測試産品：Nike Domain AF太陽眼鏡

測試內容：約30公里路跑

綜合評測 （5*為最優秀）

清晰度 ****

重量 ****

透光能力 ****

舒適度 *****

眼鏡有名為Max Optics的功能，確保鏡片邊緣 都可得到清晰視野。（區嘉俊攝）

簡介

如果你夠細心，該會發現Nike門市不常出現太陽眼鏡，皆因Nike的「衫褲鞋襪」與「太陽眼鏡」是兩條不直接相連的線, 太陽眼鏡系列名為Nike Vision，設計、生產和分銷由一間美國公司Marchon Eyewear負責，香港分公司則是亞洲區總代理，所以香港與亞洲多國的Nike店舖，要售賣Nike太陽眼鏡都要得到它的許可。

這副Domain AF的鏡片很長，延伸到眼角兩側都是無框，其實內有玄機－－就是拉闊運動員視野，讓運動員眼尾一看就看到兩側，不會受鏡框阻礙視線，妨礙運動表現。Nike的太陽眼鏡就分為「Global Fit 」和「Asian Fit」，這款就是根據亞洲人面型設計的「Asian Fit」。鏡片就有防撞功能，減低碎裂風險，更加安全。這副的鏡片是灰色，有13%透光率和100%防紫外光功能。

試後感

戴住這副太陽眼鏡，還可以用到iPhone的臉部偵測解鎖？答案是可以。



近期我以慢跑為主，等待橫過馬路時，拿出電話，轉換音樂，電話對住帶上 Domain AF太陽眼鏡的臉孔，仍舊能解鎖，一來因它是無框，二來它透光度高，才能有這效果。

這款Domain AF太陽眼鏡採用一片式鏡片和沒有框架，加上呈流線型減低空氣阻力，所以有利重視速度的運動，例如快跑，我覺得佩戴它比賽是不俗選擇。

此外，我戴太陽眼鏡很重視視線是否清晰和會否頭暈，所以我坐在電腦前寫這篇測試時，就是帶住Domain AF。實驗結果是：我戴了一段時間才想脫下它，而戴上時，只覺得電腦色調略為變暗，仍足以把文章寫完，可見濾光和防眩光能力不俗，但未及強調運動和日常生活都能使用的RUDY PROJECT STRATOFLY SP233947-0000。

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可從這張照片，理解它的透光程度。（區嘉俊攝）